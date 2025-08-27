Phường Thanh Thủy trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

Bí thư Đảng ủy phường Thanh Thủy (phải) trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Thanh Thủy có 23 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30-50 năm tuổi Đảng.

Cụ thể, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 1 đảng viên, 45 năm tuổi Đảng có 4 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng có 9 đảng viên và 30 năm tuổi Đảng có 9 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồ Vũ Ngọc Lợi mong muốn, các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức cách mạng, nêu gương trong đời sống và công tác; tích cực vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.