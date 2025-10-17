Chính phủ Nga cam kết triển khai sớm, hiệu quả thoả thuận cấp cao với Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Aleksandr Novak - Ảnh: VGP/Hải Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn "Tuần lễ Năng lượng Nga" tại Moscow, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Aleksandr Novak.

Phó Thủ tướng Aleksandr Novak cảm ơn Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam đã nhận lời mời và tích cực tham gia các hoạt động của diễn đàn; khẳng định Nga luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế-thương mại song phương vừa qua, đặc biệt là những kết quả cụ thể mà hai bên đạt được trong lĩnh vực hợp tác năng lượng-dầu khí.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh Chính phủ Nga quan tâm và luôn chỉ đạo sát sao các bộ, ngành, địa phương Nga triển khai sớm và hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao hai nước, tập trung giải quyết các tồn đọng để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Phó Thủ tướng Aleksandr Novak và Ban Tổ chức Diễn đàn về sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo dành cho đoàn Việt Nam; khẳng định quyết tâm cùng Chính phủ Nga triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận những nỗ lực chung của bộ, ngành hai nước để hợp tác song phương không ngừng được mở rộng và củng cố - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận những nỗ lực chung của bộ, ngành hai nước để hợp tác song phương không ngừng được mở rộng và củng cố, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh năng lượng với nhiều dự án cụ thể đang được hai bên thúc đẩy triển khai.

Hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành hai nước đã nỗ lực triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều hồ sơ, dự án đã được triển khai, một số vấn đề tồn đọng đang được tiếp tục xử lý tích cực, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương tiến vào giai đoạn hợp tác mới ngày càng hiệu quả, thực chất và tin cậy.

Trao đổi về lĩnh vực năng lượng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, đẩy nhanh công tác chuẩn bị để triển khai hiệu quả các Nghị định thư và Hiệp định về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí đã ký tháng 5/2025 và vừa có hiệu lực tháng 10/2025.

Hai bên nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như điện gió, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và cung cấp dịch vụ, xây dựng hạ tầng, kho vận về năng lượng, dầu khí. Cũng trong thời gian thăm Nga và tham dự Diễn đàn, ngày 15 và 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu của Nga hoạt động trong lĩnh vực năng lượng-dầu khí như Zarubezhneft, Novatek và Rosatom.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao mong muốn và nỗ lực của các tập đoàn trong tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam quan tâm, ủng hộ các doanh nghiệp hai nước chủ động trao đổi trực tiếp, ký kết và triển khai các hợp đồng, dự án hợp tác phù hợp với luật pháp hai nước và luật pháp quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa hai bên, tạo lập những biểu tượng mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Lãnh đạo các Tập đoàn của Nga bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được; khẳng định coi Việt Nam là thị trường rất tiềm năng và mong muốn có thêm nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp của Nga cam kết sẽ cùng các đối tác Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí, điện hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ mục tiêu phát triển của Việt Nam và khuôn khổ quan hệ nồng ấm, tin cậy giữa hai nước./.