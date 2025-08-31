  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Hơn 1.300 vận động viên tham gia giải chạy "Thanh Thủy ngày mới"

ClockThứ Ba, 02/09/2025 11:17
HNN.VN - Giải chạy “Thanh Thủy ngày mới - gắn kết cộng đồng” 2025 do phường Thanh Thủy tổ chức diễn ra sáng 2/9. Hoạt động nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia giải chạy Chân Mây - Lăng Cô Jogging 2025 Hơn 1.500 vận động viên tham gia “Giải chạy vì cộng đồng”

 Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trên đường chạy 

Giải thu hút hơn 1.300 vận động viên ở nhiều lứa tuổi tham gia 2 cự ly 3,3km và 10km. Quá trình tham dự, một phần kinh phí thông qua nhận BIB sẽ được Ban tổ chức đóng góp vào quỹ và trao quà hỗ trợ học sinh nghèo ngay sau khi kết thúc giải.

Trên đường chạy, các vận động viên được hỗ trợ nước uống, trái cây… từ sự ủng hộ kinh phí của các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, qua đó tăng thêm sức lan tỏa của giải. 

Theo ông Trần Duy Đức - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, Trưởng Ban tổ chức giải, tuy mới lần đầu tổ chức nhưng giải chạy “Thanh Thủy ngày mới - gắn kết cộng đồng” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Nhân dân.

  Trao quà động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau khi kết thúc giải

“Đây không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân là nguồn động lực để phường tiếp tục duy trì, từng bước xây dựng giải thành hoạt động thường niên, góp phần khẳng định nét đẹp văn hóa và tinh thần đoàn kết của Thanh Thủy”, ông Trần Duy Đức chia sẻ. 

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 22 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN HIỆP
 Từ khóa: giải chạythanh thủy ngày mớithanh thủycờ đỏ sao vàng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 1.500 vận động viên tham gia “Giải chạy vì cộng đồng”

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và Đại hội Đảng bộ phường Phong Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công, sáng 31/8, UBND phường Phong Phú tổ chức "Giải chạy vì cộng đồng" lần thứ I, năm 2025 với chủ đề "Phong Phú - Bước chân khát vọng".

Hơn 1 500 vận động viên tham gia “Giải chạy vì cộng đồng”
Hơn 4.000 runners tham gia Hueba Jogging 2025

Giải chạy Hueba Jogging lần II - 2025 do Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, Công ty CP Đầu tư & phát triển 75GROUP phối hợp tổ chức diễn ra sáng 3/8, thu hút hơn 4.000 VĐV tham dự. Đây là hoạt động cuối cùng của Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng "Hue Sports Festival" lần III - 2025.

Hơn 4 000 runners tham gia Hueba Jogging 2025
Bắt giữ nhóm trộm mai cảnh

Ngày 25/7, Công an phường Thanh Thủy cho biết đã xác minh, điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng trộm mai cảnh từ tin báo tố giác tội phạm.

Bắt giữ nhóm trộm mai cảnh

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top