Hơn 1.300 vận động viên tham gia giải chạy "Thanh Thủy ngày mới"

Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trên đường chạy

Giải thu hút hơn 1.300 vận động viên ở nhiều lứa tuổi tham gia 2 cự ly 3,3km và 10km. Quá trình tham dự, một phần kinh phí thông qua nhận BIB sẽ được Ban tổ chức đóng góp vào quỹ và trao quà hỗ trợ học sinh nghèo ngay sau khi kết thúc giải.

Trên đường chạy, các vận động viên được hỗ trợ nước uống, trái cây… từ sự ủng hộ kinh phí của các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, qua đó tăng thêm sức lan tỏa của giải.

Theo ông Trần Duy Đức - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, Trưởng Ban tổ chức giải, tuy mới lần đầu tổ chức nhưng giải chạy “Thanh Thủy ngày mới - gắn kết cộng đồng” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Nhân dân.

Trao quà động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau khi kết thúc giải

“Đây không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân là nguồn động lực để phường tiếp tục duy trì, từng bước xây dựng giải thành hoạt động thường niên, góp phần khẳng định nét đẹp văn hóa và tinh thần đoàn kết của Thanh Thủy”, ông Trần Duy Đức chia sẻ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 22 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.