Tạo thị trường cho các đường bay

Sở Du lịch cùng các đơn vị tổ chức đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay đến Huế năm 2026

Sân bay đẹp nhưng còn vắng chuyến

Đón nhiều chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Phú Bài, cảm nhận của chúng tôi và không ít du khách là sự tiếc nuối bởi dù được đánh giá là đẹp, hiện đại bậc nhất cả nước nhưng lại thiếu vắng sự sôi động thường thấy ở các sân bay quốc tế. Chị Đinh Thị Đoan Như, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh không giấu được thắc mắc: “Sân bay đẹp như vậy mà sao lại vắng khách”.

Thực tế, so với năm 2024, số chuyến bay đến và đi từ Cảng HKQT Phú Bài có tăng. Theo số liệu thống kê từ đơn vị này, năm 2025, tổng số chuyến bay đến Phú Bài đạt 6.377 chuyến, chuyến bay đi đạt 6.367 chuyến. Trong đó, các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng áp đảo với 6.360 chuyến đến và 6.355 chuyến đi; chuyến bay quốc tế còn khá khiêm tốn, chỉ 17 chuyến đến và 12 chuyến đi.

So với năm 2024, sản lượng chuyến bay (hay sản lượng vận chuyển hàng không) năm 2025 ghi nhận mức tăng khoảng 5% ở hầu hết các chỉ tiêu. Đáng chú ý, số chuyến bay quốc tế đến tăng tới 242%. Tuy nhiên, con số tăng trưởng cao này xuất phát từ nền thấp, bởi tổng số chuyến quốc tế thực tế vẫn rất hạn chế. Ở chiều ngược lại, chuyến bay quốc tế đi lại giảm 7,7% đã phản ánh rõ nét những khó khăn trong việc duy trì đường bay hai chiều ổn định.

Nhìn sang các địa phương lân cận, có thể thấy sự khác biệt rõ ràng. Thống kê từ Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai cho thấy, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng đạt hơn 48.000 chuyến, tăng 12,4%, gồm 20.200 chuyến quốc tế và gần 28.000 chuyến nội địa. Yếu tố then chốt thúc đẩy sự tăng trưởng này chính là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống đường bay. Đà Nẵng đang khai thác 26 đường bay với 8 đường bay nội địa và 18 đường bay quốc tế thường kỳ, với tần suất trung bình khoảng 132 chuyến bay đến mỗi ngày, tạo nền tảng kết nối thuận lợi giữa điểm đến với các thị trường nguồn trong và ngoài nước. Trong khi đó, số lượng đường bay và tần suất khai thác tại Huế vẫn còn hạn chế, khó tạo sức hút đối với các hãng hàng không.

Theo ông Đỗ Anh Đào, Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài, sân bay Phú Bài là cỡ vừa, hiện chủ yếu phục vụ các đường bay trục Hà Nội - Huế và TP. Hồ Chí Minh - Huế với tần suất chưa cao. So với các sân bay trung tâm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất hay Đà Nẵng, Phú Bài chưa có mạng bay quốc tế đủ rộng để tạo sức hút lớn cho các hãng hàng không.

Bên cạnh đó, nhu cầu vận tải hành khách quốc tế trực tiếp đến Huế còn thấp. Phần lớn khách quốc tế lựa chọn bay đến Đà Nẵng, Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt về Huế. Điều này khiến các đường bay quốc tế thẳng đến Phú Bài khó đạt được sản lượng ổn định để duy trì tần suất thường lệ.

Khách đến Huế bằng đường hàng không

Khoảng chênh giữa hàng không và du lịch

Năm 2025, lượng khách du lịch đến Huế tăng mạnh, đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với năm 2024. Dù vậy, sự tăng trưởng này vẫn chưa thể “kéo tăng” được tần suất chuyến bay và phát triển thêm các đường bay mới.

Theo ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt, bài toán khó nhất đối với đường bay quốc tế là đảm bảo được lượng khách hai chiều. Trong khi chiều khách quốc tế đến Huế có nhu cầu thì chiều khách rời Huế để bay đối lưu lại chưa đủ lớn. Vì vậy, các chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) chỉ có thể tổ chức theo mùa cao điểm, khó duy trì lâu dài.

Các chuyến bay nội địa và giờ bay cũng chưa thuận lợi. Không ít chuyến bay hạ cánh vào khung giờ rất sớm, gây bất tiện cho hành khách, làm giảm sức cạnh tranh so với các sân bay lân cận. Trong khi đó, chỉ cách Phú Bài khoảng 100km, sân bay Đà Nẵng sở hữu mạng bay phong phú, tần suất dày, trở thành lựa chọn ưu tiên của cả du khách lẫn hãng hàng không, dù điểm đến cuối cùng vẫn là Huế.

Ngoài yếu tố hàng không, sản phẩm du lịch và thời gian lưu trú cũng tác động không nhỏ. Huế hiện vẫn thiếu các tổ hợp vui chơi - giải trí quy mô lớn, sản phẩm kinh tế đêm và các sự kiện quốc tế kéo dài. Thời gian lưu trú trung bình của du khách còn ngắn, khiến dòng khách chưa đủ đều để tạo “đỉnh cầu” cho các hãng hàng không.

Tạo thị trường - lời giải dài hạn

Nhiều chuyên gia cho rằng, Huế cần chuyển từ tư duy “xin thêm chuyến bay” sang chủ động tạo thị trường cho đường bay. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành hàng không, du lịch và chính quyền địa phương.

Trước hết, thành phố, ngành du lịch cần tạo nguồn khách ổn định quanh năm thông qua việc xây dựng chuỗi sự kiện dài hơi, phát triển du lịch MICE, chăm sóc sức khỏe, học đường; đồng thời, đẩy mạnh liên kết vùng Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị để mở rộng thị trường. Về phía doanh nghiệp lữ hành, cần có những cam kết sản lượng cụ thể với các hãng hàng không, thông qua hình thức block (đặt trước) ghế theo giai đoạn hoặc tổ chức tour charter theo mùa nhằm giảm rủi ro khai thác.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, ngành du lịch Huế đang tích cực xúc tiến mở các đường bay mới trong nước và quốc tế. Cuối tháng 1/2026, ngành du lịch Huế và Quảng Trị đã phối hợp xúc tiến tại Hàn Quốc, làm việc với các đối tác nhằm mở đường bay đến Seoul và Busan. Để các đường bay vận hành hiệu quả và bền vững, rất cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp lực từ nhiều phía.

Các doanh nghiệp lữ hành nhận định, tạo được thị trường cho đường bay là bài toán tổng hợp, không chỉ dựa vào lượng khách du lịch mà còn phải tính đến nhu cầu đi lại vì công việc, thăm thân, học tập, lao động. Song song đó, Huế cần chú trọng phát triển kinh tế đêm, nâng cao trải nghiệm từ sân bay về trung tâm thành phố, từng bước kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Khi thị trường đủ lớn và dòng khách đủ đều, những chuyến bay sẽ không còn “đơn độc” giữa một sân bay hiện đại. Đó cũng là lúc Phú Bài thực sự trở thành cửa ngõ hàng không xứng tầm với một trung tâm văn hóa - du lịch của miền Trung.