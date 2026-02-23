Ngành du lịch nối dài đà tăng trưởng tích cực

Du khách đi lễ, du xuân tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, Ninh Bình.

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (từ ngày 14-22/2), ngành du lịch nước ta ước đón và phục vụ 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ lấp phòng tại cơ sở lưu trú trên cả nước ước đạt 55-60%. Nhiều địa phương đã trở thành những “đầu tàu” tăng trưởng về lượng khách của cả nước, tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh (đón 4.320.000 lượt khách, tăng 35%); An Giang (đón 1.704.346 lượt khách, tăng 37,3%); Hà Nội (đón 1.340.000 lượt khách, tăng 36,3%); Đà Nẵng (đón 1.100.000 lượt khách, tăng 27%): Lâm Đồng (đón 910.000 lượt khách, tăng 29%); Lào Cai (đón 550.000 lượt khách, tăng 65,9%); Thành phố Huế (đón 500.000 lượt khách, tăng 231%)…

Điều này không chỉ phản ánh xu hướng tận hưởng kỳ nghỉ Tết theo cách mới của người Việt, mà còn mở ra cơ hội để ngành du lịch tập trung khai thác hiệu quả thị trường du xuân, với lượng khách tiềm năng ngày càng có nhu cầu cao về trải nghiệm xê dịch.

Nếu các mùa Tết trước ghi nhận sự áp đảo của du lịch xuất ngoại thì mùa Tết năm nay lại chứng kiến sự “lên ngôi” của du lịch nội địa, với lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nếu các mùa Tết trước ghi nhận sự áp đảo của du lịch xuất ngoại thì mùa Tết năm nay lại chứng kiến sự “lên ngôi” của du lịch nội địa, với lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, đây là sự dịch chuyển tích cực cho thấy các sản phẩm du lịch trong nước đang ngày càng chứng minh được sức hấp dẫn đối với du khách Việt.

Ngay trong dịp Tết vừa qua, có nhiều điểm đến mới đã được đưa vào vận hành, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, như: Vườn Thực vật Hà Nội - không gian sinh thái xanh giữa lòng Thủ đô; Không gian du lịch văn hóa Thung Ui (Ninh Bình); Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression (Khánh Hòa); Đảo hoa cánh bướm (Cà Mau)… Nhiều sản phẩm du lịch mới cũng đã được các địa phương, doanh nghiệp lữ hành xây dựng cho dịp Tết như: tour trải nghiệm Tết đặc sắc “Sa Pa - Mỗi ngày một sắc xuân”; tour “Du xuân về cội nguồn” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng; chuỗi trải nghiệm hành trình di sản trên sông Sài Gòn; tour “Ký ức Cột Cờ” và trình diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long”…

Đây là minh chứng cho thấy ngành du lịch đang ngày càng chủ động trong khai thác những lợi thế văn hóa bản địa để kiến tạo và đa dạng hóa trải nghiệm, góp phần gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của khách và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Đặc biệt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua cũng ghi nhận sự tăng mạnh về lượng khách du lịch quốc tế ở các địa bàn trọng điểm, như: Thành phố Huế (tăng 207%), Hà Nội (tăng 55%), Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 51,7%), Đà Nẵng (tăng hơn 32%), An Giang (tăng 28,6%)... Thậm chí, một số địa phương còn có lượng khách quốc tế tương đương lượng khách nội địa, như Thành phố Huế (238.200 lượt khách quốc tế-261.800 lượt khách nội địa); Đà Nẵng (510.000 lượt khách quốc tế-590.000 lượt khách nội địa).

Kết quả này không chỉ tiếp tục chứng minh hiệu quả từ những nỗ lực trong cải thiện chính sách thị thực, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, làm mới sản phẩm của nước ta thời gian qua, mà còn cho thấy sắc màu Tết Việt Nam với những phong tục tập quán, nét đẹp độc đáo ngày càng thu hút sự quan tâm của khách quốc tế. Các hãng lữ hành, điểm đến cần có sự nghiên cứu, kết nối tốt hơn nữa để thu hút và bảo đảm cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho du khách, nhất là khi các nhà hàng, cơ sở lưu trú trong nước dịp này phần lớn thường đóng cửa nghỉ Tết.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Tết nói riêng và các kỳ nghỉ lễ nói chung không chỉ là dịp để kích cầu du lịch mà còn là “phép thử” cho vai trò điều phối, liên kết các mắt xích trong chuỗi cung ứng du lịch. Dịp nghỉ Tết vừa qua, dù lượng khách tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng tình hình an ninh trật tự tại các điểm đến khá ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ tại một số điểm đến như Tràng An (Ninh Bình), Đồng Văn (Tuyên Quang), chùa Hương (Hà Nội), chùa Đồng (Quảng Ninh)… làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách, tạo áp lực lên hạ tầng và dịch vụ địa phương. Sự phối hợp liên ngành cần được thắt chặt hơn để dự báo, điều tiết dòng khách, có phương án phân luồng, giãn khách theo khung giờ…

Cũng từ thị trường du lịch Tết, có thể nhìn thấy rõ hơn sự dịch chuyển nhu cầu tiêu dùng du lịch của du khách. Thay vì đặt tour trọn gói, khách lựa chọn đặt dịch vụ qua các nền tảng online. Cùng với đó là xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, ưu tiên những hành trình gắn với giá trị văn hóa bản địa. Điều này đồng bộ với kết quả khảo sát về xu hướng du lịch năm 2026 của nhiều nền tảng gần đây, khi tất cả đều chỉ ra nhu cầu “check-in” các điểm đến nổi tiếng của du khách đang dần nhường chỗ cho những hành trình có chiều sâu, tạo ra sự kết nối giữa con người với văn hóa và lịch sử. Muốn theo kịp sự thay đổi này, các hãng lữ hành và điểm đến buộc phải linh hoạt hơn, nghiên cứu sâu hơn trong thiết kế sản phẩm, lấy khác biệt hóa và trải nghiệm làm lợi thế cốt lõi, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để gia tăng khả năng tiếp cận nguồn khách.

Sự tăng trưởng khách du lịch dịp nghỉ Tết Nguyên đán là bước tạo đà tiếp nối những dấu ấn tích cực liên tiếp đầu năm, sau sự bùng nổ của thị trường Tết dương lịch và kỷ lục về lượng khách quốc tế trong tháng 1/2026. Đây là những tín hiệu khởi sắc mở ra bức tranh đầy tươi sáng cho du lịch Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, Cục sẽ định hướng ngành du lịch, hệ thống doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực xây dựng sản phẩm theo hướng đa dạng, chất lượng và bền vững; đồng thời tập trung xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam rõ nét thông qua đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tham mưu ban hành mô hình, tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hiệu quả; và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm soát chất lượng dịch vụ…

