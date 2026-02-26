Tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Ảnh: daibieunhandan.vn

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG); Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐBCQG; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐBCQG; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch HĐBCQG; Nguyễn Thị Thanh, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên HĐBCQG.

Tại điểm cầu TP. Huế, tham dự hội nghị có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Nguyễn Chí Tài; các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, mang tính lần đầu tiên được triển khai như: Tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp; rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

HĐBCQG ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử từ Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử đến các Tổ bầu cử ở cơ sở.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ, bảo đảm thành công chung của cuộc bầu cử, sự kiện chính trị quan trọng với sự tham gia của hơn 1 triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời nghe ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, địa phương, tập trung làm rõ những vấn đề cần lưu ý, hướng dẫn, giải đáp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Tại điểm cầu TP. Huế

Tại TP. Huế, Ủy ban bầu cử thành phố đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút của công tác bầu cử. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được triển khai đầy đủ, đúng trình tự, thẩm quyền. Toàn thành phố đã thành lập Ủy ban bầu cử thành phố gồm 34 thành viên; 40 Ủy ban bầu cử xã, phường với 660 thành viên; 4 Ban Bầu cử ĐBQH; 14 Ban Bầu cử đại biểu HĐND thành phố; 228 Ban Bầu cử đại biểu HĐND xã, phường và 676 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Toàn thành phố có 4 đơn vị bầu cử ĐBQH, bầu 9 đại biểu; 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 53 đại biểu; 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, bầu 804 đại biểu.

Đến nay, 40/40 xã, phường đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng; số cử tri toàn thành phố tại thời điểm báo cáo khoảng 1.014.768 người. Danh sách cử tri được niêm yết công khai; địa điểm bỏ phiếu được bố trí phù hợp, bảo đảm an ninh, an toàn và thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Công tác hiệp thương được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định. Thành phố thống nhất danh sách 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI; 90 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 1.343 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần người ứng cử bảo đảm tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Trần Thanh Mẫn khẳng định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai kịp thời, bài bản, đúng luật và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

HĐBCQG đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản theo yêu cầu; kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cơ sở. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Mặt trận các cấp tổ chức chặt chẽ ba vòng hiệp thương, xây dựng danh sách ứng cử viên đúng quy trình, công khai, minh bạch. Các đoàn kiểm tra của HĐBCQG được triển khai nghiêm túc, kết hợp kiểm tra với nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hiệu quả, sát thực tiễn.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận việc lập, niêm yết danh sách cử tri được thực hiện sớm, bao phủ toàn địa bàn; kinh phí bầu cử được bảo đảm kịp thời. Nhiều địa phương đã xây dựng phương án tổ chức bầu cử tại khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện, vùng sông nước, khu vực có nhiều lao động tạm trú; một số nơi chủ động đề xuất phương án bỏ phiếu sớm phù hợp điều kiện thực tế.

Khẳng định công tác chuẩn bị cơ bản đúng tiến độ, đúng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đồng thời yêu cầu tuyệt đối không chủ quan vì thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều. Một số địa phương còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin chưa ổn định, công tác tuyên truyền tại địa bàn đặc thù còn hạn chế… cần khẩn trương khắc phục.

Nhấn mạnh năm bài học kinh nghiệm then chốt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, đa dạng hình thức; thực hiện nghiêm quy trình nhân sự; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử…