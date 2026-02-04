Thị trường du lịch Tết sôi động

Khách quốc tế ghi lại những bức hình kỷ niệm khi trải nghiệm du lịch tại Đại Nội Huế

Sôi động

Đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế cho biết, so với năm ngoái, thị trường du lịch Tết năm nay có nhiều dấu hiệu sôi động hơn, đặc biệt là các tour du lịch nước ngoài. Đến gần giữa tháng Chạp, các tour du lịch nước ngoài, nhất là các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc đã gần “kín chỗ”. Ở chiều trong nước, khách cũng khá ưa chuộng các tour trải nghiệm du lịch miền Bắc, nổi bật là các điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Mộc Châu, Sơn La, Ninh Bình…; một số điểm du lịch ở miền Tây, Phú Quốc và tuyến du lịch di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An.

Năm nay, khách du lịch có xu hướng lên kế hoạch du lịch Tết và đặt tour sớm hơn mọi năm. Từ tháng 11/2025, nhiều khách đã đặt tour để “giữ chỗ” và nhận các ưu đãi, khuyến mãi. Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Restour cho biết, đối với thị trường khách du lịch trong nước, xu hướng du lịch tự túc vẫn khá phổ biến. Khách đến Huế thường kết hợp với các địa phương trong con đường di sản miền Trung để tham quan, trải nghiệm. Đáng chú ý, có rất nhiều khách miền Trung nói chung, Huế nói riêng lên kế hoạch “xuất ngoại”, với các chuyến du lịch Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… Giá tour trung bình tăng khoảng 10 - 15% so với tour tuyến dịp Tết năm ngoái, chủ yếu do giá vé máy bay dịp Tết tăng cao, tuy nhiên khách vẫn lựa chọn và đăng ký rất sớm. “Đến gần giữa tháng Chạp, lượng khách đặt tour, nhất là các tour du lịch nước ngoài dịp Tết đã được lấp đầy”, ông Nam thông tin.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, với 9 ngày nghỉ liên tục được thông báo sớm, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tạo “cú hích” rõ nét cho thị trường du lịch đầu năm. Nếu nhiều tour du lịch nước ngoài (outbound) đã sớm “chốt sổ” thì du lịch nội địa ghi nhận xu hướng chủ động khi du khách tự lựa chọn hành trình, thời điểm và ưu tiên đặt combo (kết hợp nhiều sản phẩm, dịch vụ) vé - phòng phù hợp nhu cầu. Khách có xu hướng tập trung vào những điểm đến có khí hậu dễ chịu, hạ tầng du lịch hoàn thiện và phù hợp cho nghỉ dưỡng gia đình. Nếu như trong những ngày cận Tết và các ngày Tết, khách có nhu cầu tham quan, thăm thú nhiều thì sau những ngày Tết, xu hướng du lịch có sự dịch chuyển, ưu tiên các chuyến đi nhẹ nhàng, mang tính trải nghiệm văn hóa và tâm linh.

Chủ động khai thác dòng khách đến Huế

Bính Ngọ là cái Tết đầu tiên của các xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hầu khắp các địa phương ở thành phố Huế đều tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết để phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Đó cũng là cơ hội để các đơn vị lữ hành kết hợp, xây dựng tour, tuyến và tạo thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Thông thường, những ngày Tết, lượng khách lẻ khá lớn, đặc biệt là khách tự túc, bạn bè, nhóm gia đình. Các doanh nghiệp lữ hành cũng chuẩn bị và bổ sung các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách. Ông Trần Xuân Nam cho biết, nếu trước đây, các sản phẩm du lịch trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên và tranh làng Sình chủ yếu được phục vụ khách đoàn hoặc khi có khách đặt thì dịp Tết năm nay, Công ty TNHH MTV Restour tổ chức tour định kỳ hàng ngày kết hợp giữa các trải nghiệm trên với đạp xe quanh làng quê, ăn trưa ở nhà người dân và có thể phục vụ 1 - 2 khách. Việc tổ chức hàng ngày không chỉ tạo thêm lựa chọn cho khách mà còn tăng tính nhận diện sản phẩm.

Ngoài tham quan di sản, những trải nghiệm mà các đơn vị lữ hành hướng đến khai thác, phục vụ khách là các trải nghiệm làng nghề dịp Tết, hay các sinh hoạt cùng người dân trong đó có các hoạt động nấu ăn. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết như lì xì đầu năm, hái lộc, tiệc giao thừa… nhằm mang đến hành trình trọn vẹn, chú trọng giá trị trải nghiệm.

Tùy theo nhu cầu của khách, các đơn vị lữ hành cũng đáp ứng, bán các dịch vụ lẻ, từ vé máy bay, phòng lưu trú, dịch vụ vận chuyển, phương tiện đi lại… Đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế cho biết, một lượng lớn khách là Việt kiều về nước cũng đặt các dịch vụ lẻ để tham quan, trải nghiệm. Nhu cầu khách cần gì, đơn vị lữ hành sẵn sàng đáp ứng.

Ngoài ra, với việc Tổ hợp Thương mại - Văn hóa - Dịch vụ Hué Plaza vừa được đưa vào vận hành từ tháng 11/2025 sẽ mở ra thêm nhiều trải nghiệm cho khách đến Huế dịp Tết, nhất là các trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật - giải trí và khám phá các giá trị di sản.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt cho biết, các doanh nghiệp lữ hành đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm phục vụ cả dòng khách quốc tế và nội địa, để không chỉ đáp ứng được mục tiêu doanh thu mà qua đó còn quảng bá, nâng cao thương hiệu điểm đến Huế.