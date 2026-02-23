Thị trường hàng hóa sau tết Bính Ngọ: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

Khách hàng đã trở lại mua sắm tại siêu thị GO! Huế

Giá thực phẩm ổn định

Theo ghi nhận tại các chợ truyền thống và tuyến phố kinh doanh, thị trường hàng hóa sau Tết không có nhiều biến động so với thời điểm trước Tết. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phong phú về chủng loại, nguồn cung dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày đầu năm mới. Tâm lý mua sắm cũng có sự thay đổi khi người dân không còn tích trữ nhiều thực phẩm như trước mà chuyển sang xu hướng mua đủ dùng trong ngày để bảo đảm độ tươi ngon.

Tại chợ An Cựu, phường Thuận Hóa, từ những ngày đầu năm mới, lượng hàng hóa được bày bán đầy đủ, đa dạng. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, như thịt, cá, rau, củ, quả, hoa tươi… chiếm phần lớn tại các quầy sạp kinh doanh. Tuy nhiên, sức mua tại chợ có phần giảm so với thời điểm cận Tết vì lượng khách đi chợ thưa hơn. Bà Nguyễn Thị Sáu, tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mở hàng từ mùng 3 Tết để lấy may đầu năm. Năm nay thời tiết thuận lợi nên lượng khách đi chợ ở mức tương đối, giá các loại rau củ quả không có nhiều biến động. Dù lượng hàng bán ra không nhiều nhưng tôi vẫn duy trì thói quen để phục vụ nhu cầu của người dân với mong muốn một năm buôn may bán đắt”.

Không riêng tại chợ truyền thống, nhiều tuyến phố kinh doanh trên địa bàn thành phố đã trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết. Theo chị Nguyễn Thị Hảo, một người dân sinh sống trên địa bàn phường Phú Xuân, giá cả hàng hóa sau Tết không có chênh lệch đáng kể so với trước Tết. Gia đình chị hiện chỉ mua thực phẩm đủ dùng trong ngày thay vì tích trữ nhiều như trước, góp phần giảm áp lực chi tiêu, bảo đảm chất lượng bữa ăn.

Khảo sát thị trường vào sáng 23/2 cho thấy, giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cơ bản ổn định. Cụ thể, giá thịt gà dao động từ 160.000 - 170.000 đồng/kg; thịt lợn từ 160.000 - 180.000 đồng/kg; thịt bò từ 280.000 - 300.000 đồng/kg. Mặt hàng thủy, hải sản giữ mức giá ổn định, như tôm từ 250.000 - 300.000đồng/kg; mực khoảng 300.000 đồng/kg; cá thu 280.000 - 300.000 đồng/kg tùy kích cỡ. Các sản phẩm chế biến như giò, chả ở mức khoảng 180.000 đồng/kg.

Đối với rau xanh, giá cả nhìn chung không tăng so với trước Tết. Khoai tây 30.000 đồng/kg; cải xanh 10.000 đồng/bó; cải bắp 10.000 đồng/kg; cà chua 35.000 đồng/kg; bắp cải 35.000 đồng/kg. Các mặt hàng đóng gói sẵn như đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến… cũng giữ nguyên giá bán, không có biến động đáng kể.

Tăng khuyến mãi, góp phần bình ổn thị trường

Hệ thống các siêu thị trên địa bàn cũng nhanh chóng mở cửa trở lại nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, siêu thị GO! Huế đã hoạt động từ ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết); siêu thị Go! Hương Trà cũng mở cửa phục vụ khách từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết); siêu thị CoopMart Huế mở cửa trở lại ngày 22/2 (mùng 6 Tết) bảo đảm nguồn hàng đầy đủ với chất lượng ổn định. Riêng siêu thị Aeon Huế mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân.

Khách hàng mua hàng đầu năm mới tại chợ Thuận Lộc (phường Phú Xuân)

Bên cạnh việc duy trì lượng hàng hóa thiết yếu, các siêu thị còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng; đồng thời góp phần giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn với mức giá hợp lý, hỗ trợ bình ổn thị trường, hạn chế tình trạng tăng giá đột biến thường xảy ra trong giai đoạn đầu năm.

Sau Tết cũng là thời điểm nhu cầu tiêu dùng chuyển dịch sang các dịch vụ ăn uống, du lịch, vui chơi, giải trí. Nhiều điểm tham quan, du lịch trên địa bàn TP. Huế đã bắt đầu đón khách từ mùng 1 Tết, kéo theo nhu cầu về lưu trú, ẩm thực tăng. Bên cạnh đó, các hoạt động lễ hội truyền thống, hội chợ xuân, chợ thương mại được tổ chức ở nhiều địa phương đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương sôi động hơn trong những ngày đầu năm mới.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, để bảo đảm ổn định thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ngành chức năng đã chủ động triển khai các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn giá, tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các cơ quan quản lý cũng thường xuyên theo dõi diễn biến cung - cầu và giá cả thị trường tại các địa phương nhằm kịp thời điều tiết, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhờ sự chủ động của lực lượng chức năng cùng sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, tiểu thương, thị trường hàng hóa trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 cơ bản ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.