Tăng tốc thi công các dự án giao thông trọng điểm

Lắp đặt thiết bị bên ngoài nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh THIÊN VƯƠNG)

Tại công trường thi công cầu Hồng Hà thuộc dự án thành phần 3 đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đại diện nhà thầu là Công ty cổ phần Đạt Phương cho biết: Thời tiết thuận lợi, các kỹ sư, công nhân tăng tốc thi công. Gần bốn tháng sau ngày khởi công, 15 mũi thi công làm việc ba ca bốn kíp, quyết tâm hoàn thành dự án trong năm 2027.

Dự án thành phần 2 - xây dựng đường song hành của đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cũng đang bước vào giai đoạn nước rút. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng gói thầu số 9 (Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam-Vinaconex) cho biết, dịp Tết Dương lịch, đội ngũ kỹ sư, công nhân đều ở lại công trường làm việc. Đến nay, gói thầu do Vinaconex thi công đã đạt hơn 80% khối lượng công việc, cam kết hoàn thành gói thầu vào tháng 6/2026 theo đúng chỉ đạo của Thành phố Hà Nội.

Tại gói thầu số 8, đại diện nhà thầu Tổng công ty Trường Sơn cho biết, đã hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công đoạn tuyến dài khoảng 13km, dự kiến cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán, vượt tiến độ đề ra. Tại các gói thầu còn lại, các nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công, bảo đảm tiến độ của dự án. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho biết, các nhà thầu đã thi công được khoảng 35/53km đường song hành của đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn Hà Nội, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn bộ đường song hành trong quý II năm 2026.

Tại dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, các nhà thầu đã huy động tối đa công nhân, thiết bị máy móc, triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng (ngày 11/12/2025), các nhà thầu đồng loạt di chuyển hạ tầng ngầm, nổi, di dời cây xanh, thi công đường, quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhịp độ thi công trên công trường dự án đường vành đai 3 đoạn phía đông, cũng hết sức khẩn trương. Dự án đường vành đai 3 được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi công vào tháng 6/2023. Trong đó, đoạn tuyến qua địa bàn thành phố dài 47,3km, chiếm phần lớn quy mô dự án, với tổng vốn đầu tư 22.412 tỷ đồng. Đến nay, 14,7 km cầu cạn phía đông thành phố, chạy dọc từ thành phố Thủ Đức (cũ) đến khu vực tiếp giáp với đường đầu cầu Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) dần thành hình.

Trong đó, 5 gói thầu xây lắp thuộc đoạn phía đông của dự án có tiến độ thi công nhanh nhất, đạt gần 90%. Cùng tốp công nhân có mặt từ sáng sớm 2/1 trên công trường để gắn kính chống ồn phía trên lan-can cầu cạn, anh Minh Thông, công nhân thuộc nhà thầu Định An phấn khởi cho biết: “Mặc dù đi làm ngày nghỉ, nhưng tôi vẫn thấy vui. Lâu nay tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa có tuyến cao tốc, vành đai nào mà có tấm kính bảo vệ, chống ồn gắn dọc lan-can cầu như thế này, làm cho công trình có diện mạo đẹp và hạn chế tiếng ồn khi đi qua các khu dân cư ”.

Đồng hành với đội ngũ công nhân làm việc xuyên Tết Dương lịch, đơn vị giám sát cũng sát sao trên từng đoạn tuyến thi công. Giám sát trưởng thuộc Tổng công ty thiết kế Giao thông vận tải, giám sát gói thầu XL1-2, đoạn phía đông Dự án đường vành đai 3 Bùi Văn Quân cho biết: 14,7km cầu cạn đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, đơn vị thi công đang trải nhựa toàn tuyến. Ngoài ra, sản lượng phần đường song hành hai bên đạt khoảng 55% giá trị thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết. Thời gian tới, các nhà thầu nỗ lực tăng tốc thi công phần đường trong mùa khô, bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án: Các đơn vị đang triển khai thi công hoàn thiện các đoạn đã thông xe kỹ thuật và tiếp tục thi công phần cầu cạn đoạn từ cầu Đồng Tròn đến nút giao Tân Vạn; phấn đấu hoàn thành phần cầu cạn trước ngày 30/4/2026. Cùng thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thông xe kỹ thuật 32,6 km tuyến chính đường vành đai 3 thuộc hướng tây bắc của thành phố, trên địa bàn các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ), phấn đấu đến ngày 30/6/2026, thông xe toàn bộ Dự án đường vành đai 3.

Tại Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, những ngày qua, khoảng 15.000 cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân và 3.000 máy móc, thiết bị tổ chức thi công ba ca, bốn kíp. Tại hạng mục đường cất hạ cánh số 2 (gói thầu 4.12), liên danh nhà thầu thi công đã huy động khoảng 400 kỹ sư, công nhân với hơn 150 xe, máy, thiết bị triển khai các mũi thi công. Gói thầu được khởi công ngày 30/5/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2026.

Theo Giám đốc Ban điều hành sân bay (Binh đoàn 12) Đào Anh Dũng, tranh thủ đang là mùa khô thuận tiện cho việc thi công, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tổ chức thi công xuyên ngày đêm. Cùng với đó, liên danh nhà thầu gồm ACC-Trường Sơn-Vinaconex-Vinadic-ACJC647-Khánh Thiện-VTG tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành đồng bộ gói thầu và công trình nhà ga hành khách, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026 theo đúng tiến độ. Theo đánh giá, hạng mục đường cất hạ cánh số 2, cùng giao thông nội cảng, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đang vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng ban đầu.

Đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách (gói thầu 5.10)-hạng mục quan trọng nhất của dự án, những ngày này, liên danh nhà thầu huy động hơn 5.300 nhân sự và hơn 1.000 máy móc, thiết bị để thi công, lắp đặt thiết bị nhà ga. Ở phía bên trong nhà ga, hệ thống xử lý hành lý đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt sàn thép BHS của hệ thống xử lý hành lý, đạt 99%; hoàn thành lắp đặt băng tải ICS thẳng và băng tải thô. 200 thiết bị của hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi và soi chiếu hành lý xách tay đã được vận chuyển về công trường. Giá đỡ và thiết bị tại các cổng đang được thi công khẩn trương; hệ thống thang cuốn, thang bộ hành, thang máy… đang được gấp rút lắp đặt.

Đại diện Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, theo tiến độ hợp đồng, gói thầu 5.10 (khởi công tháng 8/2023) hoàn thành vào ngày 30/11/2026. Quá trình triển khai, tiến độ gói thầu đã được điều chỉnh và đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng cuối năm 2025. Hiện nay, liên danh các nhà thầu đang kết nối liên động, nghiệm thu các thiết bị và khớp nối đồng bộ hệ thống chạy thử khoảng 6 tháng. Cùng với hai gói thầu nêu trên, tất cả các gói thầu khác của dự án sân bay Long Thành đang ở giai đoạn tăng tốc về đích. Theo kế hoạch, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.