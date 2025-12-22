Cầu mới, đường rộng, sáng tương lai

Cầu vượt cửa biển Thuận An là một trong những cây cầu được đánh giá hiện đại và quy mô nhất miền Trung. Ảnh: Bảo Châu

Kết nối liên vùng

Đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng TP. Huế (26/3/2025), cầu Nguyễn Hoàng chính thức thông xe kỹ thuật, đánh dấu một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của hạ tầng giao thông thành phố. Với kết cấu bê tông cốt thép, dài 380m, rộng 43m, gồm 6 làn ôtô, 2 làn xe máy và làn đi bộ 3,5m, công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.280 tỷ đồng, hoàn thành vượt tiến độ chỉ trong 4 năm.

Được lấy cảm hứng từ chiếc lọng vàng của các vị vua Triều Nguyễn, cầu Nguyễn Hoàng gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, sang trọng mà vẫn đậm bản sắc văn hóa Huế. Cũng bởi hình dáng độc đáo ấy, người dân đã thân mật gọi là “cầu Lọng Vàng”, một biểu tượng mới của thành phố bên dòng Hương thơ mộng.

Không chỉ giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, tạo trục kết nối hai bờ bắc - nam, cầu Nguyễn Hoàng còn trở thành điểm check-in mới, thu hút du khách ngắm hoàng hôn, sông nước và ánh đèn lung linh về đêm. Cùng với Trường Tiền, Phú Xuân, Bạch Hổ, Dã Viên… cầu Nguyễn Hoàng góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thành phố theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Chỉ sau một tháng khi cầu Nguyễn Hoàng được thông xe, đúng dịp Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường đi bộ ven biển có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng cũng chính thức hợp long sau hơn 3,5 năm thi công. Cầu dài 2,36km, rộng 20m, với nhịp chính 23,5m, kết cấu dầm - cáp hỗn hợp, trở thành công trình trọng điểm mở ra hành lang kết nối ven biển của TP. Huế.

Song song với đó, các dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên từ 2 làn lên 4 làn cũng đang được triển khai khẩn trương. Vượt qua những ngày mưa rét kéo dài, các nhà thầu vẫn duy trì tiến độ thi công ngày đêm. Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban QLDA La Sơn - Hòa Liên chia sẻ: “Chúng tôi huy động tối đa thiết bị, phương tiện và nhân lực, thi công liên tục để bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhằm đảm bảo kịp tiến độ theo yêu cầu”.

Những dự án này khi hoàn thành sẽ giúp hình thành hệ thống giao thông kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển từ Huế đến Đà Nẵng, Quảng Trị và các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ cho người dân vùng ven phá, nơi có dự án đi qua...

Động lực cho phát triển

Không chỉ dừng lại ở các công trình trọng điểm đã hoàn thành, nhiều dự án chiến lược đang được chuẩn bị đầu tư hứa hẹn sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố thời gian tới. Trong đó, điển hình là dự án xây dựng cầu Vĩnh Tu (giai đoạn 2026 - 2030) bắc qua phá Tam Giang, kết nối với các phường, xã: Quảng Điền, Đan Điền, Phong Quảng, tạo trục giao thông “xương cá” liên kết Quốc lộ 49A, 49B và hệ thống tỉnh lộ trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND phường Thuận An Lê Đình Phong nhận định: “Chỉ một thời gian ngắn nữa, khi cầu vượt cửa biển Thuận An hoàn chỉnh, cầu Vĩnh Tu được khởi công xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện tuyến hành lang ven biển. Từ đó sẽ mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển kinh tế - du lịch, đặc biệt là việc khai thác hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”.

Cùng với đó là hàng loạt tuyến đường như trục Phú Mỹ - Thuận An, Chợ Mai - Tân Mỹ, tuyến ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai… cũng đã được đầu tư và đang dần hoàn thiện theo hướng đồng bộ. Những tuyến này không chỉ giúp giảm tải cho Quốc lộ 1A, mà còn kết nối trục trung tâm với các vùng kinh tế ven biển, ven phá, tạo điều kiện phát triển mạnh các lĩnh vực du lịch, ngư nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn TP. Huế cũng đang ở giai đoạn tăng tốc, với công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Nhiều công trình phục vụ dự án này được khởi động, đảm bảo tiến độ.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: “Các dự án giao thông trọng điểm như cầu Nguyễn Hoàng, cầu vượt cửa biển Thuận An... hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để Huế hướng đến đô thị hiện đại gắn với phát triển dịch vụ - du lịch trong những năm tới”.

Có thể thấy, những cây cầu, tuyến đường mới được đầu tư đã và đang mở rộng biên độ phát triển của Huế theo hướng toàn diện hơn. Vùng ven biển, ven đầm phá vốn trầm lắng nay trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư. Giao thông thông suốt giúp các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ du lịch và thương mại tiếp cận thị trường nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Không gian đô thị Huế cũng hình thành rõ nét các trục phát triển mới: Hướng biển, đầm phá và vùng gò đồi. Những cây cầu, tuyến đường xuyên đồi, vượt biển không chỉ làm đẹp cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng đô thị mở rộng phía tây và phía đông của thành phố.

Nhìn từ trung tâm thành phố đến các vùng ven biển, ven phá, đâu đâu cũng thấy không khí thi công sôi động. Những cây cầu, tuyến đường mới vươn mình giữa biển khơi, đầm phá như để khẳng định rằng, Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.