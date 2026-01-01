  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 02/01/2026 14:45

Từ 1/1/2026, mở rộng quyền tự chủ với cơ sở giáo dục đại học

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 với nhiều điểm mới mang tính đột phá, trong đó có việc mở rộng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm thực chất và gắn với trách nhiệm giải trình.

AI dẫn lối lớp học sốĐổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá môn ngữ văn trung học cơ sởĐiểm đến đào tạo cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp chất lượng và hội nhập

Luật Giáo dục đại học 2025 quy định rõ Nhà nước bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho cơ sở giáo dục đại học không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. (Ảnh minh họa) 

Một trong những nguyên tắc hoạt động giáo dục đại học được xác định tại Luật Giáo dục đại học 2025 là bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học; hiệu lực quản lý nhà nước, sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Luật quy định rõ Nhà nước bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho cơ sở giáo dục đại học không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), quyền tự chủ là quyền được chủ động quyết định gắn với trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về chuyên môn học thuật, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính và hoạt động giáo dục đại học khác.

Tại khoản 1 Điều 14 của Luật quy định cơ sở giáo dục đại học được tự chủ thực hiện các quyền hạn sau đây:

Xác định số lượng tuyển sinh, lựa chọn phương thức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng khi đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng, trừ các ngành đào tạo giáo viên, quốc phòng và an ninh;

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng, khai thác hợp pháp tài sản, tài nguyên, sở hữu trí tuệ, hoạt động hợp tác quốc tế;

Thực hiện nội dung thu, chi, phân phối kết quả tài chính, quản lý tài sản, đầu tư phát triển, huy động các nguồn lực hợp pháp với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, trừ các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

Xác định số lượng người làm việc, tuyển dụng các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước làm việc tại cơ sở, trừ các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

Được tổ chức thực hiện các trình độ đào tạo khác khi đáp ứng quy định của pháp luật có liên quan và của Chính phủ;

Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
quyền tự chủcơ sởgiáo dụcđại học
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AI dẫn lối lớp học số

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mang lại tiện ích công nghệ mà còn mở ra một phương thức dạy - học hoàn toàn khác, đánh dấu bước chuyển quan trọng của giáo dục Huế trên hành trình chuyển đổi số.

AI dẫn lối lớp học số
Gắn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với bảo đảm an ninh mạng trong nhà trường

Ngày 30/12, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố tổ chức tập huấn công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố; phòng thủ dân sự năm 2025 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Gắn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với bảo đảm an ninh mạng trong nhà trường
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2025

Với nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội năm 2025 đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2025
Củng cố hệ thống y tế cơ sở

Thực hiện chủ trương kiện toàn mô hình tổ chức và quản lý y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý, từ ngày 16/12/2025, TP. Huế đã chính thức hoàn thành việc bàn giao nguyên trạng 40 trạm y tế (TYT) xã, phường từ các trung tâm y tế (TTYT) về UBND cấp xã trực tiếp quản lý.

Củng cố hệ thống y tế cơ sở
“Thành phố đại học” giữa lòng Cố đô

Tương lai không xa, vùng đất rộng hơn 120ha ở phía nam của trung tâm thành phố Huế không chỉ là khu đất đang được khai mở, mà sẽ là “thành phố đại học” - một không gian sống, học tập và sáng tạo, nơi hội tụ tinh hoa tri thức của miền Trung.

“Thành phố đại học” giữa lòng Cố đô

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top