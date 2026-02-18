Không để vi phạm giao thông “nóng” trên các tuyến liên thôn, xã

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến liên thôn, liên xã

Kiên quyết xử lý

Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến liên thôn, liên xã có lúc diễn biến phức tạp. Lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân từ khắp nơi trở về quê sum họp, nhu cầu đi lại, thăm hỏi, liên hoan, du xuân đầu năm gia tăng. Trong khi đó, nhiều tuyến đường nông thôn có mặt đường hẹp, hệ thống chiếu sáng và biển báo chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đáng lo ngại, trong những ngày Tết, toàn thành phố đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông trên các tuyến liên thôn, liên xã làm 3 người tử vong.

Đáng chú ý, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia vẫn còn diễn ra; một bộ phận thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng... Đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm trong dịp lễ, Tết.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế, các tổ công tác được bố trí tại các tuyến liên thôn, liên xã trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh và những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hoạt động xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, nhất là vào khung giờ từ 18 giờ đến rạng sáng hôm sau. Lực lượng chức năng tập trung xử lý mạnh các hành vi vi phạm như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, điều khiển phương tiện độ chế, thay đổi kết cấu trái phép.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát góp phần hạn chế tai nạn giao thông trong dịp Tết

Trong đó, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn được triển khai quyết liệt tại các tuyến liên thôn, liên xã - nơi thường diễn ra các hoạt động liên hoan, gặp mặt đầu xuân. Lực lượng CSGT sử dụng đồng bộ các thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, tăng cường kiểm tra đột xuất, linh hoạt thay đổi vị trí kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Thống kê từ Phòng CSGT Công an TP. Huế, chỉ trong 6 ngày cao điểm từ 27 âm lịch đến mồng 3 Tết, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Đáng chú ý, phần lớn lỗi liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải - những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Vừa tuyên truyền vừa kiểm tra



Song song với công tác tuần tra, xử lý, Công an thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Trước và trong dịp Tết, lực lượng CSGT phối hợp công an các xã, phường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, họp thôn; phát tờ rơi hướng dẫn quy định về nồng độ cồn và kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên đường nông thôn.

Cùng với lực lượng CSGT, Công an các xã, phường cũng duy trì nghiêm các tổ tuần tra ban đêm, bám sát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, mời làm việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Công an TP. Huế tiếp tục duy trì các tổ công tác chuyên đề, tăng cường kiểm tra vào khung giờ ban đêm, các ngày lễ, cuối tuần và tại các địa bàn giáp ranh; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông nông thôn. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao, lực lượng công an quyết tâm giữ vững ổn định tình hình TTATGT, góp phần bảo đảm cho Nhân dân đi lại an toàn, bình yên trên mọi tuyến đường.