Giao thông mở đường, kinh tế tăng tốc

Cao tốc La Sơn - Túy Loan góp phần rút ngắn khoảng cách vùng miền và thúc đẩy kinh tế phát triển. Ảnh: Anh Lê

Hiện đại và rộng mở

Trong hàng trăm công trình, dự án khánh thành, khởi công, Huế có Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn được khởi công, với kỳ vọng sẽ đảm bảo an toàn giao thông, giảm tải cho Quốc lộ 1 và góp phần kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022, cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã mở ra một hướng phát triển mới cho Huế. Ở những địa phương có cao tốc đi qua, dịch vụ phát triển hơn, đời sống của người dân cũng được nâng lên. Đây cũng là dự án cao tốc đầu tiên đi qua địa bàn và làm phong phú, sang hơn cho “tổng thể hạ tầng giao thông của Huế”. Dù vậy, sau một thời gian sử dụng, cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã bộc lộ bất cập. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe và các hạng mục cần thiết khác nhằm gỡ những vướng mắc và tạo động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó có Huế và Quảng Trị nơi cao tốc đi qua.

Cùng với dự án đường bộ, một trong những dự án về đường sắt cũng được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ và góp phần thay đổi diện mạo đô thị Huế thời gian tới là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang được thành phố khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư. Đây là dự án có phạm vi ảnh hưởng lớn khi có đến 825ha đất thuộc 12 xã, phường với hơn 8.100 hộ dân chịu tác động; hơn 6.800 lăng, mộ cần di dời. Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo thành phố trong việc tiếp xúc, vận động, giải thích với các hộ dân bị ảnh hưởng nên sự đồng thuận đạt được rất cao. Đến nay, thành phố đã cắm mốc toàn tuyến và quy hoạch 22 khu tái định cư cùng 6 khu nghĩa trang mới. Tổng kinh phí dự kiến để giải phóng mặt bằng hơn 1.419 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành toàn bộ việc xây dựng và bàn giao mặt bằng sạch cho dự án vào cuối năm 2026, lãnh đạo thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị liên quan. Đáng chú ý, trên tuyến đường sắt này sẽ có nhà ga Phú Mỹ được đầu tư hiện đại, hứa hẹn sẽ tạo không gian phát triển mới cho Huế cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác.

Với đường hàng hải, nhờ vị trí đặc biệt có cửa ngõ hướng ra Biển Đông, kể từ khi được quy hoạch, đầu tư, cảng nước sâu Chân Mây đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây. Đây cũng là nơi kết nối miền Trung Việt Nam với vùng Trung Hạ Lào, Myanmar và Đông Bắc Thái Lan. Bên cạnh đó, Chân Mây cũng là cảng chính giữa con đường biển kết nối Philippines, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc), lại nằm giữa hai đô thị trực thuộc Trung ương là Đà Nẵng và Huế - là điều kiện thuận lợi để kết nối giao thương, trung chuyển hàng hóa và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Cảng Chân Mây hiện đang là cảng biển tiếp nhận được các tàu cỡ lớn nhất miền Trung với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 30.000DWT và tàu khách 100.000GRT. Kể từ khi đi vào hoạt động, cảng Chân Mây đã đón nhận hơn 12 triệu tấn hàng hóa, hàng trăm ngàn lượt khách du lịch biển; trong đó, có rất nhiều khách hạng sang, với kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt khoảng hơn 1.050 triệu USD. Từ ngày có cảng Chân Mây, vùng đất Chân Mây - Lăng Cô hoang sơ đã vực dậy trở thành cảng biển tổng hợp đầu mối loại 1 của Việt Nam, sở hữu đầy đủ tiềm năng đón nhận các cỡ tàu hàng, tàu du lịch mới và lớn nhất thế giới.

Cảng số 4 và số 5 đang được đầu tư hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng trong thời gian tới sẽ góp phần nâng tầm vị thế khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố, nhất là khi Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được định hướng trở thành khu phi thuế quan, trung tâm logistics của miền Trung và cả nước.

Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đầu tư nâng cấp với việc đưa vào khai thác nhà ga T2, với công suất thiết kế có thể đón 5 triệu lượt khách/năm cùng lối kiến trúc cung đình độc đáo, đã góp phần nâng tầm vị thế sân bay Phú Bài sánh ngang với các sân bay lớn khác trong cả nước.

Mở lối phát triển

Trở lại với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với vận tốc tối đa lên tới 350km/h, nhiều người nói rằng khi hoàn thành đưa vào sử dụng, buổi sáng hành khách có thể đang ở Hà Nội, trưa ăn cơm Huế, tối ngủ tại TP. Hồ Chí Minh. Đó cũng là mục tiêu mà dự án hướng tới khi góp phần rút ngắn khoảng cách vùng miền và bổ sung thêm lựa chọn phương tiện cho hành khách, ngoài máy bay, xe khách hoặc tàu hỏa như hiện nay. Tất nhiên, đường sắt tốc độ cao như các nước tiên tiến đang vận hành luôn là lựa chọn tối ưu của hành khách so với nhiều phương tiện khác về độ an toàn, chi phí và sự tiện lợi. Xa hơn, điều dự án hướng tới là tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương khi mà việc đi lại thuận lợi thì giao thương hàng hóa, trao đổi mua bán, ký kết hợp đồng làm ăn cũng hiệu quả hơn nhiều.

Có thể nói, các dự án giao thông được đầu tư không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị mà còn mở ra rất nhiều cơ hội phát triển. Ví như sau khi cầu Nguyễn Hoàng khánh thành đưa vào sử dụng, đường Nguyễn Hoàng cũng được đẩy nhanh tiến độ đã mở ra cực tăng trưởng mới cho khu vực phía tây nam của Huế. Từ đó, kết nối cùng đường Vành đai 3 mở rộng liên kết với trục đường Tự Đức - Thủy Dương, tạo sự phát triển đồng đều cho khu vực trung tâm thành phố.

Ở hướng biển, sau khi hàng loạt cây cầu băng phá, vượt cửa biển được đầu tư như Trường Hà, Tam Giang, gần đây là cầu vượt cửa biển Thuận An và sắp tới là cầu Vĩnh Tu, Phú Vinh dự kiến khởi công trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cho Huế.

Có thể nói, nơi nào có đường giao thông đi qua, nơi đó kinh tế sẽ khởi sắc. Như vùng Ngũ Điền quê tôi trước đây vốn bị chia cắt do chưa có những cây cầu vượt phá được đầu tư, nay cùng với Quốc lộ 49B, đường cứu hộ, cứu nạn Điền Lộc - Phong Điền, cầu Tam Giang… được đầu tư đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất. Giờ về Ngũ Điền cũ, nay là phường Phong Phú và một phần Phong Quảng sẽ thấy phố thị trong tầm tay, muốn mua thiết bị điện tử, điện lạnh, hàng thiết yếu gì cũng có.

Nói giao thông mở lối cho sự phát triển cũng là thế!