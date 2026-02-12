Hàn Quốc triển khai các biện pháp giao thông đặc biệt dịp Tết Nguyên đán 2026

Ảnh: Yonhap

Theo KBS, Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết các biện pháp sẽ được áp dụng trong 6 ngày, từ 13-18/2, nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân về quê đón Tết.

Dự kiến, khoảng 31,4% dân số Hàn Quốc có kế hoạch di chuyển trong kỳ nghỉ lễ. So với Tết Nguyên đán 2025, tổng số người đi lại giảm khoảng 13,3%, song do thời gian nghỉ ngắn hơn, lưu lượng di chuyển trung bình theo ngày vẫn tăng khoảng 9%.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng hơn 12% số chuyến xe buýt và tàu hỏa, đồng thời mở sớm 30 phút khu làm thủ tục xuất cảnh quốc tế tại các sân bay. Xe buýt tiếp tục là phương tiện chủ đạo của người dân về quê ăn Tết, chiếm tới 86%.

Trong kỳ nghỉ lễ, dự kiến sẽ có 5,25 triệu lượt xe buýt hoạt động trên các tuyến đường, tăng 14,1% so với năm 2025; lưu lượng giao thông hằng ngày đạt khoảng 6,15 triệu xe, tăng 11%.

Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định miễn phí đường cao tốc trong 4 ngày, đồng thời bổ sung 11 khu vực dừng nghỉ nhằm hỗ trợ người lái xe nghỉ ngơi, bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra an toàn, đặc biệt đối với hạ tầng giao thông, phương tiện và tàu thuyền, bảo đảm hoạt động thông suốt của đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy.

Hệ thống quản lý rủi ro tai nạn giao thông dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), cùng công nghệ phân tích hình ảnh từ camera giám sát cao tốc bằng AI để phát hiện vi phạm, cũng sẽ được tăng cường trong dịp cao điểm.

Tết Nguyên đán của người Hàn Quốc được gọi là Seollal, là một trong 3 dịp lễ lớn nhất của xứ sở kim chi, bên cạnh Tết Trung Thu và Tết Đoan Ngọ.