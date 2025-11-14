Cơ hội để hộ kinh doanh chuyên nghiệp hơn trong kê khai thuế

Công ty CP Hồng Đức hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Cầm tay chỉ việc

Theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, ngành thuế đang huy động tổng lực thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý thuế HKD từ thuế khoán sang kê khai thuế. Đây là bước đi quan trọng giúp minh bạch hoạt động kinh doanh, tạo sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, đồng thời mở ra cơ hội để HKD tiếp cận các chính sách hỗ trợ và mở rộng quy mô trong tương lai.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu thực hiện việc chuyển đổi, phần đông HKD còn lúng túng, chưa biết bắt đầu tư đâu. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do phần lớn HKD đã quen với phương thức thuế khoán nên khi chuyển sang kê khai thuế với yêu cầu cao hơn từ việc ghi chép doanh thu, lưu trữ chứng từ đến việc minh bạch đầu vào, đầu ra sản phẩm… khiến họ chưa quen với cách làm mới này. Ngoài ra, nỗi lo phát sinh chi phí, khả năng tiếp cận công nghệ cũng là rào cản trong quá trình tiếp cận chính sách này.

Bà Cao Thị Minh Duyên, HKD chợ Đông Ba cho hay, từ 1/6/2025, chúng tôi bắt đầu tiếp cận với nhiều thông tin liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế HKD từ hộ khoán sang kê khai. Trong thời gian đầu, chúng tôi rất lo lắng, lo nhất là một số mặt hàng của cơ sở không có hóa đơn đầu vào do mua từ các hộ dân, không biết sẽ kê khai như thế nào để đáp ứng các quy định liên quan đến thuế. Việc ghi chép, kê khai cũng vậy. Làm sao để ghi nhận doanh thu đúng, khi nào cần lập hóa đơn, phải báo cáo theo biểu mẫu nào, nộp thuế ra sao... là những điều mà chúng tôi khá lúng túng.

Để tháo gỡ khó khăn này, các HKD như bà Duyên đã tự tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để hình dung về chủ trương, liên hệ với cơ quan thuế nhờ hướng dẫn. Ngoài ra, nhiều hộ cũng tìm đến các đơn vị tư vấn, đào tạo kế toán thuế nhờ hướng dẫn hỗ trợ hay theo học các lớp đào tạo ngắn hạn về kê khai thuế để chuyển đổi mô hình quản lý thuế thuận lợi hơn.

Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Công ty CP Hồng Đức chia sẻ, từ khi nắm thông tin sẽ chuyển đổi mô hình quản lý thuế HKD từ thuế khoán sang kê khai, Công ty tham gia hỗ trợ rất nhiều khóa đào tạo hướng dẫn HKD tiếp cận chính sách, làm quen với kê khai thuế. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho gần 100 HKD theo hình thức bắt tay chỉ việc về ghi chép doanh thu, lưu trữ chứng từ, lập bảng kê… để thực hiện kê khai đúng, hạn chế các sai sót có thể xảy ra.

Minh bạch, chuyên nghiệp

Không riêng Công ty CP Hồng Đức, trong chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai thuế đối với HKD được Thuế thành phố phát động, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn kế toán thuế đã đưa đội ngũ đến hỗ trợ trực tiếp cho từng HKD. Nội dung hỗ trợ tập trung vào việc thiết lập sổ sách, theo dõi doanh thu, chi phí, lập hệ thống sổ sách ban đầu cho HKD; xây dựng quy trình lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng quy định. Ngoài ra, các HKD cũng được tư vấn mô hình quản lý thuế phù hợp, định hướng chuyển đổi lên doanh nghiệp nếu đảm bảo các điều kiện, tư vấn trọn gói kê khai, quyết toán thuế cho HKD.

Mới đây, Thuế thành phố Huế cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp hỗ trợ HKD trong quá trình chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai. Theo đó, các doanh nghiệp này sẽ phối hợp cùng Thuế thành phố trong việc cung cấp tài liệu hướng dẫn, công cụ hỗ trợ; hỗ trợ HKD thiết lập và vận hành hệ thống kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định, trong đó đặc biệt chú trọng vào việc hướng dẫn sử dụng các mẫu chứng từ và sổ sách bắt buộc để giảm thiểu rủi ro pháp lý và quản lý thuế. Đồng thời, hướng dẫn HKD sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp pháp để giảm thiểu nguy cơ bị xử phạt do thiếu chứng minh nguồn gốc hàng hóa; đồng hành cùng HKD trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai hoặc lên doanh nghiệp.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố nhấn mạnh, chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với HKD không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước mà còn là cơ hội để HKD tiếp cận môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Thành công của quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ đến từ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan thuế, sự nỗ lực của chính HKD, mà còn nhờ sự chung tay của các doanh nghiệp tư vấn kế toán, thuế, ngân hàng, các đơn vị cung cấp giải pháp.

Sự tham gia của các doanh nghiệp này sẽ trở thành cánh tay nối dài đưa các chính sách thuế đến gần với HKD, giúp HKD không chỉ kê khai đúng mà còn có thể tự quản lý thuế và hoạt động hiệu quả hơn.