Tận dụng sức mạnh từ hợp tác công - tư

Khách tìm hiểu những sản phẩm thủ công tại Không gian trưng bày, giới thiệu và trình diễn nghề truyền thống Huế

Vẫn còn những trăn trở

Trong phát triển du lịch, sự chung tay giữa khu vực công và tư đang mở ra nhiều cơ hội mới. Điển hình như Traveloka - đối tác công nghệ của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp với nhiều địa phương triển khai các chương trình kích cầu. Tại Đà Nẵng, chương trình “Enjoy Đà Nẵng 2024” phát hành hàng nghìn voucher kết hợp vé máy bay, phòng khách sạn và điểm tham quan, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Mô hình hợp tác công - tư được xem là giải pháp then chốt để khai thác tối đa tiềm năng du lịch, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm du khách, mở rộng sức cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều trăn trở. Theo đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Vietsoftpro, các mô hình thuyết minh tự động tại điểm di tích hay dự án xe đạp thông minh tại Huế mà đơn vị triển khai là những mô hình sơ khai trong hợp tác công - tư, gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Công ty mong triển khai những dự án lớn hơn, gắn với hợp tác công - tư, nhưng vẫn cần những cơ chế phối hợp tốt hơn.

Trong mô hình hợp tác công - tư, doanh nghiệp đóng vai trò động lực đổi mới sản phẩm và trải nghiệm du khách. Song, hướng đi này vẫn còn hạn chế do cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh chưa đủ hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác với cơ quan quản lý, song còn vướng ở cơ chế hợp tác, phân chia lợi ích và quy định pháp lý chưa rõ ràng.

Theo Sở Du lịch, mặc dù có nhiều dự án, thiết chế hạ tầng du lịch được đầu tư với sự hợp tác giữa khối tư nhân và Nhà nước; công tác hợp tác xã hội hóa tạo ra các sản phẩm, điểm đến, sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ khách du lịch và công tác đồng hành quảng bá, xúc tiến của Nhà nước và doanh nghiệp cũng được kết nối, song hành…, tuy nhiên, quá trình hợp tác vẫn tồn tại một số khó khăn, khung pháp lý và thủ tục hành chính chưa đồng bộ. Năng lực quản lý hợp tác công - tư tại địa phương còn bất cập, thiếu đội ngũ chuyên trong đàm phán, soạn thảo hợp đồng và chưa có tổ chức quản lý điểm đến (DMO) đủ mạnh để điều phối hiệu quả.

Nguồn lực của các đơn vị hợp tác đầu tư tư nhân về mảng du lịch trên địa bàn TP. Huế còn hạn chế, thiếu các tập đoàn, nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư hạ tầng du lịch; còn hạn chế các thương hiệu quốc tế đầu tư các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dẫn đến sự tham gia hỗ trợ quảng bá điểm đến của địa phương cũng gặp khó khăn.

Tháo gỡ khó khăn

Cách đây khoảng 4 năm khi trao đổi về hợp tác công - tư liên quan đến chuyển đổi số, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch Quốc gia phân tích, chuyển đổi số đã được đề cập, nhiều đơn vị, địa phương, điểm đến cùng thực hiện, chỉ là cách làm như thế nào để đạt hiệu quả mong muốn. Cũng giống như mọi lĩnh vực, thu hút được các nhà đầu tư, kết hợp giữa công và tư sẽ là yếu tố quyết định giúp Huế chuyển đổi số đúng hướng, nhanh và bền vững.

Huế đã và đang có những bước tiến trong chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh chuyển đổi số, việc hợp tác công - tư trong du lịch còn cần đến nhiều nội dung. Để tháo gỡ những nút thắt, cần thiết phải tạo dựng được môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; trong đó, cần đảm bảo tính minh bạch, bình đẳng và an toàn cho các hoạt động du lịch để doanh nghiệp tin tưởng, yên tâm đầu tư.

Thời gian tới, ngành du lịch cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác công - tư, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững và thu hút nguồn lực xã hội. Về hạ tầng và cơ sở vật chất, cần xây dựng cơ chế hợp tác công - tư linh hoạt để huy động vốn tư nhân đầu tư vào hệ thống giao thông, lưu trú, hạ tầng số và các tiện ích phục vụ du lịch.

Đối với sản phẩm, điểm đến và sự kiện du lịch, cần thí điểm các dự án hợp tác công - tư trọng điểm như liên kết vùng phát triển tuyến du lịch đặc thù, tổ chức lễ hội, sự kiện âm nhạc có yếu tố bảo tồn văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và ứng dụng công nghệ mới (AR/VR)…

Trong công tác quảng bá, ngành du lịch cần ký kết đối tác chiến lược với các nền tảng công nghệ và đại lý du lịch trực tuyến, triển khai các chiến dịch xúc tiến có KPI minh bạch, đồng thời khai thác dữ liệu khách du lịch để thiết kế sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, việc minh bạch hóa giám sát cộng đồng, đào tạo chuyên môn cho cán bộ địa phương và thiết lập quỹ hỗ trợ cộng đồng sẽ là những bước đi thiết thực để hiện thực hóa định hướng chiến lược.

Du lịch Huế cần tận dụng sức mạnh của liên kết công - tư để phát triển hiệu quả và dài hạn. Khi Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, cộng đồng hưởng lợi, ngành du lịch mới có thể là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững.