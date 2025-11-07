Hiệu quả từ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế

Các bác sĩ thuộc Chương trình Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc khám và tư vấn cho các bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh và di chứng sau phẫu thuật bàn tay tại Bệnh viện Trung ương Huế

Mở ra nhiều cơ hội

Cuối tháng 9/2025, tại Bệnh viện Trung ương Huế diễn ra khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20 với sự tham gia của hơn 120 học viên. Sau 28 năm tổ chức mô hình đào tạo này, sự hiện diện của học viên quốc tế đầu tiên đến từ đảo quốc Solomon (khu vực châu Á - Thái Bình Dương) đã đánh dấu bước tiến mới, minh chứng cho uy tín và sức lan tỏa học thuật ngày càng rộng rãi của chương trình hợp tác.

Khóa học năm nay tập trung vào ba chủ đề trọng tâm: phẫu thuật bàn tay - vi phẫu, phục hồi chức năng sau phẫu thuật bàn tay và cập nhật nội soi khớp cổ tay. Theo TS.BS. Hồ Mẫn Trường Phú, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình, trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia đã trực tiếp khám, tư vấn và hội chẩn cho gần 40 bệnh nhân với nhiều mặt bệnh đa dạng như dị tật bàn tay bẩm sinh, di chứng sau phẫu thuật, tổn thương thần kinh phức tạp hay các bệnh lý khớp vai, cổ tay, khuỷu tay. Nhiều bệnh nhân sau khi được tư vấn, hướng dẫn tập phục hồi chức năng đã cải thiện rõ rệt sức khỏe, có thêm cơ hội hồi phục vận động.

Bà Lê Thị Lành (tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Tôi bị đau khuỷu tay nhiều năm, đi lại điều trị khắp nơi không khỏi. Khi nghe có đoàn chuyên gia Úc về Huế, tôi đến khám và được tư vấn tập phục hồi chức năng 6 tháng trước khi phẫu thuật. Cách làm cẩn trọng ấy khiến tôi rất yên tâm”. Cũng như bà Lành, ông Tôn Thất Thông (phường Thủy Xuân, TP. Huế) bị co rút gân từ nhỏ, vận động khó khăn. Sau khi được các chuyên gia thăm khám và điều trị, sức khỏe ông ổn định hơn và tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Không chỉ giúp bệnh nhân tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, chương trình hợp tác còn là cơ hội quý để các bác sĩ trẻ và sinh viên y khoa học hỏi, rèn luyện tay nghề. Sinh viên Nguyễn Tấn Lực (Trường Đại học Y Duy Tân, TP. Đà Nẵng) bày tỏ: “Khóa đào tạo giúp em nhận biết các dạng tổn thương, thực hành kỹ thuật mới và có thêm kinh nghiệm trong xử lý các ca bệnh phức tạp”.

Theo BS. Peter Scougall, chuyên gia phẫu thuật bàn tay tại Bệnh viện Sydney, khóa học không chỉ là cơ hội cập nhật kiến thức chuyên sâu mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, mở rộng kết nối chuyên môn giữa các phẫu thuật viên trẻ tại Huế và trên cả nước.

Sau gần 30 năm, chương trình Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc đã không ngừng phát triển, tổ chức nhiều khóa đào tạo và chuyển giao hàng loạt kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật dị tật bàn tay, vi phẫu nối chi thể đứt lìa, điều trị dị tật bẩm sinh, nội soi khớp cổ tay, giúp hàng nghìn bệnh nhân phục hồi chức năng bàn tay, và đội ngũ y, bác sĩ Huế được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Lan tỏa tinh thần nhân văn

Không chỉ ở lĩnh vực phẫu thuật bàn tay, hợp tác quốc tế trong y tế tại Huế còn được mở rộng tại nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. Huế, mang lại cơ hội điều trị miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những ca phẫu thuật không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn là cầu nối chuyển giao kỹ thuật, giúp đội ngũ y, bác sĩ Huế nâng cao tay nghề, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Từ tỉnh Quảng Ngãi, vợ chồng anh A Lúc đưa con ra Huế tham gia chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị khe hở môi - vòm miệng. Biết đến chương trình qua trạm y tế xã, gia đình anh nhanh chóng đăng ký với hy vọng con được điều trị, cải thiện thẩm mỹ và chức năng giao tiếp. Còn tại xã Phú Vang (TP. Huế), chị Đỗ Thị Chát xúc động kể: “Con gái tôi bị dị tật lỗ thông vòm miệng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Khi biết Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế phối hợp với Tổ chức ReSurge International (Hoa Kỳ) phẫu thuật miễn phí, gia đình tôi lập tức đăng ký. Ca mổ thành công, giờ con gái tôi tự tin hơn rất nhiều”.

Những năm qua, nhiều đoàn bác sĩ quốc tế đã đến Huế, trực tiếp tham gia phẫu thuật, giảng dạy, chuyển giao quy trình hiện đại. TS.BS. Lê Thừa Trung Hậu, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ & Hàm mặt, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Huế cho biết: “Nhờ hợp tác quốc tế, đội ngũ y, bác sĩ của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu, cập nhật phương pháp điều trị mới, chuẩn hóa quy trình phẫu thuật và quản lý ca bệnh. Từ đó, năng lực chuyên môn được nâng cao, người bệnh được chăm sóc tốt hơn và hệ thống y tế phát triển bền vững hơn”.