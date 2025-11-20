  • Huế ngày nay Online
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tiếp Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

HNN.VN - Ngày 21/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp xã giao ông Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Đà Nẵng, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phối hợp phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào100% học viên đến từ Lào tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị loại giỏi và xuất sắc Bồi đắp hình ảnh đẹp cho du lịch Huế

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp tích cực của Tổng Lãnh sự trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Huế với các địa phương của Lào nói riêng. Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng Lãnh sự đã tích cực kết nối nhiều hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa - giáo dục, hợp tác đào tạo và xúc tiến thương mại, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Thành phố Huế luôn coi trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Những đóng góp của Tổng Lãnh sự trong thời gian qua đã tạo nên những điểm nhấn quan trọng, góp phần đưa hợp tác giữa Huế và các địa phương của Lào đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Huế cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chương trình liên kết, đào tạo, giao lưu kinh tế - văn hóa giữa hai bên tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Đối với thành phố Huế, mối quan hệ với các địa phương của Lào luôn được xác định là hướng hợp tác quan trọng. Huế đã tích cực hỗ trợ đào tạo sinh viên Lào, trao đổi đoàn cấp cao, kết nối thương mại - du lịch, mở rộng giao lưu văn hóa và hợp tác giáo dục. Các chương trình này không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên mà còn thắt chặt tình cảm gắn bó đặc biệt giữa Nhân dân hai nước.

Lãnh đạo thành phố Huế khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác giữa Huế và các địa phương của Lào được triển khai hiệu quả; đồng thời mong muốn Tổng Lãnh sự, trên cương vị công tác mới, tiếp tục là cầu nối thúc đẩy các lĩnh vực giao lưu, hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Huế đối với công tác của Tổng Lãnh sự quán trong suốt thời gian qua. Ông bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển của thành phố Huế và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang chia sẻ: Tôi luôn cảm nhận được sự chân thành, nồng hậu và sâu sắc trong tình cảm mà lãnh đạo và Nhân dân thành phố Huế dành cho đất nước và Nhân dân Lào. Thành phố Huế là biểu tượng của văn hóa, tri thức và sự phát triển xanh - bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Trên cương vị mới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa Huế và các địa phương của Lào.

VĂN BỐN
