Quang cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italy lần thứ 9. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Sáng 13/11, Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italy lần thứ 9 đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ Italy tại Việt Nam Marco Della Seta và hơn 500 đại diện các tổ chức quốc tế từ ASEAN và Italy, các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam dự và phát biểu khai mạc trực tuyến.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh là thành viên tích cực, năng động và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn đồng hành cùng khu vực trên con đường hội nhập và phát triển bền vững. Việt Nam tự hào là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN, đồng thời là điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư châu Âu - nơi hội tụ niềm tin, cơ hội và tiềm năng hợp tác lâu dài.

Theo ông Lê Hoài Trung, ASEAN với dân số hơn 680 triệu người và tổng GDP vượt 4.000 tỷ USD, hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, đang nổi lên như một điểm sáng của hội nhập, tăng trưởng và ổn định khu vực. Không chỉ là trung tâm của các chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, ASEAN còn đóng vai trò then chốt trong việc định hình cấu trúc kinh tế-an ninh mới của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, góp phần duy trì môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

“Việc Italy chính thức trở thành Đối tác Phát triển của ASEAN là bước tiến mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn và cam kết chung của cả hai bên trong việc củng cố quan hệ kinh tế-thương mại, tăng cường trao đổi tri thức và hợp tác phát triển bền vững, đồng thời mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa châu Âu và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu đang định hình lại trật tự kinh tế mới,” ông Lê Hoài Trung khẳng định.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển quốc gia giai đoạn 2021-2030, với ba đột phá chiến lược là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, minh bạch, hội nhập; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và xây dựng hạ tầng đồng bộ, thông minh, tạo nền tảng cho nền kinh tế năng động và bền vững. Việc triển khai ba đột phá chiến lược này không chỉ củng cố nội lực phát triển của Việt Nam, mà còn mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và Italy.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng Diễn đàn Đối thoại Cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italy lần thứ 9 năm 2025 sẽ không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách và kết nối ý tưởng, mà còn là khởi đầu cho những sáng kiến và dự án hợp tác mang giá trị thực tiễn, góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới - sâu sắc hơn, toàn diện hơn và thực chất hơn. Diễn đàn năm nay được tổ chức dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ngôi nhà châu Âu-Ambrosetti (TEHA), Hiệp hội ASEAN-Italy, Ban Thư ký ASEAN và Tập đoàn Becamex.

Đây là cầu nối chiến lược cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa các nước ASEAN và Italy, góp phần định hình kinh tế khu vực. Diễn đàn cũng là bước đi của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới và thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh với tiềm năng và thế mạnh của mình, Thành phố sẵn sàng đồng hành cùng Italy và châu Âu trong các lĩnh vực then chốt như phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo hướng tới Net Zero vào năm 2050; xây dựng hạ tầng thông minh, logistics bền vững và đô thị đa trung tâm; hợp tác giáo dục, nghiên cứu và đào tạo nhân lực quốc tế; cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trên nền tảng hợp tác sôi động với các đối tác ASEAN cũng như quan hệ bền chặt với các đối tác Italia giàu tiềm năng, Thành phố Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi để đóng vai trò là điểm kết nối trong thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa Italia và ASEAN, nhất là trong bối cảnh Italy tăng cường quan hệ với khu vực ASEAN và coi ASEAN là một trong những đối tác trọng tâm. “Với tinh thần “cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng,” chúng tôi mong muốn Diễn đàn lần này không chỉ là nơi để các bên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng hành động, cùng nhau khởi tạo những sáng kiến và dự án hợp tác thiết thực - hướng tới những thành quả mang lại sự phồn vinh và thịnh vượng,’ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italy lần thứ 9, các bên đã nhất trí xây dựng bốn định hướng chiến lược hợp tác trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và sáng tạo. Đó là: Con đường Net Zero; Sản xuất thông minh 4.0-5.0; Hạ tầng thế hệ mới và Đổi mới và chuyển đổi số.

Ông Lorenzo Tavazzi, Thành viên Hội đồng quản trị Ngôi nhà châu Âu-Ambrosetti nhấn mạnh sự kiện này cũng đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách thức hợp tác, từ mô hình giao thương truyền thống sang hợp tác dựa trên giá trị cao, công nghệ tiên tiến và tri thức sáng tạo. Đây là nền tảng để Italy và ASEAN cùng nhau xây dựng các chuỗi giá trị xanh, phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ cao, đồng thời hình thành các hành lang logistics xanh, thông minh nhằm nâng cao hiệu quả và bền vững trong chuỗi cung ứng.

Theo ông Lorenzo Tavazzi, thông qua Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italy lần thứ 9, các bên cùng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và giới học giả hai bên cùng chung tay hành động, góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, sáng tạo, thịnh vượng và bền vững cho ASEAN, Việt Nam và Italy. Đây cũng chính là cam kết và trách nhiệm chung để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, thúc đẩy hợp tác sâu rộng và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng khu vực. Được biết, Italy hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Trong 7 tháng từ đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Italy hiện đang có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD.

Ngược lại, Việt Nam có 11 dự án tại Italy với tổng vốn gần 700 nghìn USD. Thành tựu nổi bật trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Italy và ASEAN bao gồm: kim ngạch thương mại hai chiều tăng 38%, đạt gần 20 tỷ USD; đầu tư trực tiếp Italy vào ASEAN vượt 7,7 tỷ euro; hợp tác mở rộng trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, giáo dục và đổi mới sáng tạo./.