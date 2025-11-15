Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025: Khẳng định giá trị nhân văn, bồi đắp sức mạnh tinh thần dân tộc

Họp báo thông tin về chương trình. (Ảnh: ĐN)

Chiều 27/11 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc-Vietnam Happy Fest 2025”. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa-nghệ thuật quy mô lớn mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng một xã hội hạnh phúc, bền vững mà Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán theo đuổi.

Hạnh phúc từ những điều giản dị

“Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” là giải thưởng truyền thông về quyền con người, nơi những khoảnh khắc tươi đẹp về đất nước, con người Việt Nam được ghi lại bằng góc nhìn chân thực của hàng chục nghìn tác giả trong và ngoài nước.

Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” từ chỗ là giải thưởng truyền thông về quyền con người, nay đã trở thành một không gian lan tỏa giá trị sống tích cực, nơi hạnh phúc được nhìn nhận từ những điều giản dị và chân thực nhất của đời sống hằng ngày.

Gần 40.000 tác phẩm nhiếp ảnh và video gửi về từ năm 2023 đến nay giàu tính quan sát, nhân văn, cho thấy hạnh phúc không phải điều xa vời mà bắt đầu từ nụ cười người lao động, bữa cơm sum họp, sắc màu lễ hội hay những vòng tay sẻ chia giữa lúc khó khăn. Những khoảnh khắc ấy phản chiếu một Việt Nam ổn định, nhân ái, luôn vươn lên trong phát triển.

Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 7/12 trên tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - trái tim văn hóa của Thủ đô. Với ý tưởng “Con đường hạnh phúc”, sự kiện gồm 13 điểm trải nghiệm trải dài từ phố Lê Thái Tổ tới Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt.

Người dân và du khách sẽ được tham gia các hoạt động phong phú: Triển lãm Việt Nam Hạnh phúc; không gian tương tác số; các khu trưng bày nghệ thuật, photobooth sáng tạo; “Cây hạnh phúc” gửi gắm điều ước; “Bản đồ hạnh phúc” kết nối cộng đồng; hoạt động thể thao và truyền thông “Sức khỏe là hạnh phúc”; trải nghiệm phát thanh viên hạnh phúc… Mỗi điểm dừng là một “nhịp cảm xúc”, hướng tới giúp người tham dự tự nhận diện và nuôi dưỡng hạnh phúc của riêng mình.

Theo Cục trưởng Phạm Anh Tuấn, thông điệp của ngày hội năm nay bắt nguồn từ “hạnh phúc của những điều bình dị”, bởi chính sự giản dị ấy tạo nên nền tảng vững chắc cho sức mạnh xã hội. Đây cũng là cách để tôn vinh tinh thần đoàn kết - giá trị đã giúp người Việt Nam cùng nhau vượt qua thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là những mùa bão lũ miền trung.

Sự kiện hướng đến ba mục tiêu lớn:Giúp thế giới nhìn thấy một Việt Nam hạnh phúc, ổn định, nhân văn; Giúp những người chưa cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc nhận ra rằng hạnh phúc hiện hữu quanh mình; Hướng dẫn người dân cách nuôi dưỡng, lan tỏa hạnh phúc trong đời sống.

Không chỉ là nơi hội tụ đông đảo nghệ sĩ, du khách và người dân, Vietnam Happy Fest 2025 còn thể hiện tinh thần “hướng về miền trung”, gửi gắm sự sẻ chia với đồng bào đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Hạnh phúc vì thế được nhìn nhận không chỉ như cảm xúc cá nhân mà còn là sự bền bỉ của cộng đồng, là nền tảng gắn kết xã hội.

Hướng tới xây dựng quốc gia hạnh phúc

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 điểm nhấn sẽ là đám cưới chung của 80 cặp đôi tượng trưng cho 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của dân tộc.

Một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc, giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, sẽ từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu trên trường quốc tế. Sự kiện là nơi những ký ức gia đình, khoảnh khắc yêu thương và cảm giác kết nối được sẻ chia thông qua câu chuyện tình yêu của 80 cặp đôi sẽ được cùng nhau cử hành một lễ cưới chung.

Được thiết kế như một “hành trình khám phá chạm đến hạnh phúc”, ngày hội mang đến những trải nghiệm đa tầng, tái hiện những câu chuyện đẹp đẽ của con người Việt Nam, những góc nhìn về hạnh phúc để khi kết thúc hành trình ai cũng có thể tìm thấy tiếng cười, niềm vui, sự bình yên và hy vọng của chính mình trong đó.

Từ kết quả của các kỳ tổ chức trước, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng “Ngày Việt Nam hạnh phúc” thành sự kiện thường niên và tiến tới tầm vóc quốc tế trong tương lai. Đây là bước đi tiếp nối định hướng chiến lược phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam toàn diện, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định và giàu tính nhân văn ra thế giới.

Vietnam Happy Fest 2025 vì thế không chỉ là một chương trình văn hóa-nghệ thuật mà cao hơn đó là một sự kiện nhằm khẳng định về giá trị hạnh phúc của quốc gia, là minh chứng cho thành quả phát triển, và là lời mời gọi bạn bè quốc tế đến với một Việt Nam bình yên, thân thiện và giàu tình người.

Trong không gian đầy cảm xúc ấy, mỗi người đến không chỉ để thưởng lãm, để trải nghiệm, mà còn để “cảm” và để “hạnh phúc” - theo cách chân thật nhất của mỗi con người Việt Nam hôm nay.