Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Chiều 1/11/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết, đã có sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội từ cấp trung ương đến địa phương, tổ chức hiệp hội, người dân và bản thân cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phát triển kinh tế tư nhân./.