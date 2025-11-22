Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

Cán bộ Thuế cơ sở 2 (Thuế thành phố Cần Thơ) dẫn giúp hộ kinh doanh phường Cái Răng tự kê khai doanh thu, tự đóng thuế. Ảnh minh họa: Thu Hiền/TTXVN

Theo dự thảo Luật trình Quốc hội, mức doanh thu không phải nộp thuế được giữ theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 là 200 triệu đồng/năm; đồng thời quy định cá nhân có doanh thu trên 3 tỷ đồng áp dụng thuế theo thu nhập cá nhân với thuế suất, tương tự doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng/năm áp dụng thuế suất 17%; trường hợp doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm áp dụng thuế suất 20%. Chính phủ được giao thẩm quyền điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế.

Theo đó, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, để quy định vế thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh phù hợp thực tế, bảo đảm tính công bằng với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; trong đó có cả thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Bộ Tài chính cho biết, áp dụng mức doanh thu này, theo số liệu hiện nay ngành thuế quản lý, tính đến tháng 10/2025 có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên thì dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm khoảng 90%. Theo ước tính của cơ quan thuế, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng) khoảng 11.800 tỷ đồng.

Đồng thời, Bộ Tài chính bổ sung quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm, áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí), thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm.

Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập nhiều thì nộp thuế nhiều, thu nhập ít thì nộp ít, nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế. Vì vậy, mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế. Trường hợp, hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Theo Bộ Tài chính, với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng và nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng lên 500 triệu đồng, đồng thời cho trừ 500 triệu đồng ra khỏi doanh thu trước khi tính thuế và bổ sung phương pháp tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Dự thảo Luật đã tạo ra hành lang pháp lý công bằng, bình đẳng, phù hợp với điều kiện kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh, qua đó hỗ trợ cá nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh để ổn định đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để đảm bảo đồng bộ về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tại dự thảo Luật này sẽ sửa đổi bổ sung khoản 25 điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH để nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.