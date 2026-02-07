Rộn ràng chợ hoa ngày Tết

Tiểu thương tranh thủ bốc dỡ, chuyển hoa lên xe máy để kịp mang đi các chợ trong thành phố

4 giờ sáng, những chuyến xe hoa từ Đà Lạt nối nhau cập bến, mang theo cúc vàng, lay ơn, ly trắng… phục vụ thị trường Tết ở Huế. Anh Nguyễn Văn Phương, người phụ trách kiểm số lượng hoa về thành phố, cho biết ngày thường chỉ khoảng 1 đến 3 chuyến xe hoa từ Đà Lạt ra Huế, nhưng càng cận Tết, số lượng tăng lên gấp 3 đến 4 lần. Có ngày lên tới 10 đến 12 chuyến. Hoa Tết nhiều hơn nên công việc cũng dồn dập hơn.

Ngày thường, xe hoa về khoảng 4 giờ sáng là anh đã dậy kiểm hàng. Cận Tết, có hôm anh phải thức từ 1 - 2 giờ sáng. “Mưa gió lạnh vẫn phải làm để đảm bảo có hoa kịp cho tiểu thương lấy đi bán”, anh Phương vừa nói vừa thoăn thoắt ghi chép, kiểm từng lô hàng.

Ở một góc chợ, bà Lê Thị Hoa, tiểu thương hơn 25 năm gắn bó với hoa tươi vẫn tất bật phân loại từng bó hoa mới nhập. Công việc bắt đầu từ tờ mờ sáng và chỉ dừng lại khi hàng đã bán hết. “Chậm một chút là hoa héo, mất đẹp, mất giá. Mà khách Tết thì ai cũng chuộng hoa tươi”, bà Hoa nói.

Vì thế, chợ hoa là cuộc chạy đua với thời gian. Từ Đà Lạt, hoa về đến Huế khi trời còn tối, rồi theo các loại phương tiện tỏa đến khắp các chợ lớn nhỏ. Người vận chuyển gần như không ngơi tay, chỉ chậm vài giờ là lỡ phiên chợ sớm, hoa khó giữ được độ tươi ban đầu.

Tại chợ Đông Ba, không khí hoa xuân đã bắt đầu rộn ràng hơn. Bà Nguyễn Thị Khoa Xuân, người bán hoa gần 30 năm cho biết, nghề bán hoa không hề nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ. Giá hoa năm nay tăng nhẹ, phần vì chi phí vận chuyển, phần vì thời tiết thất thường.

Theo các tiểu thương, lay-ơn vẫn là loại hoa được lấy nhiều nhất, giá dao động khoảng 25.000 - 40.000 đồng một bó tùy độ dài và số cành. Hoa cúc cắt cành bán theo bó khoảng 30.000 - 60.000 đồng, còn hoa ly được nhiều gia đình ưa chuộng nên giá cao hơn, khoảng 25.000 - 35.000 đồng một cành. Một số loại hoa “chơi Tết” như tulyp hay tuyết mai có giá từ vài trăm nghìn đồng mỗi bó, tùy số lượng và độ đẹp. Dù giá tăng nhẹ do chi phí vận chuyển và thời tiết thất thường, không khí mua bán vẫn rộn ràng, bởi nhiều người vẫn muốn trong nhà có một bình hoa tươi để đón xuân.

Chị Đặng Hải Tường nói: “Hoa ly và tuyết mai là lựa chọn quen thuộc của gia đình tôi. Nhìn bình hoa là thấy không khí Tết khác liền. Thiếu hoa, tự nhiên thấy nhà trống trải lắm”.

Khi mặt trời dần lên, chợ hoa càng nhộn nhịp. Những chuyến xe cuối cùng tiếp tục mang sắc xuân len vào từng con phố, từng khu chợ nhỏ của Huế. Từ những buổi chợ sớm, mùa xuân đã bắt đầu rộn ràng báo hiệu một năm mới rất gần.