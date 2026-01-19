  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 03/02/2026 06:06

Miền di sản rộn ràng đón Tết

HNN - Phường Kim Long và Phú Xuân đang chuẩn bị những không gian văn hóa Tết cổ truyền với nhiều hoạt động cộng đồng, hướng tới gìn giữ bản sắc, lan tỏa tinh thần Tết Huế giữa lòng đô thị di sản.

Say mê và hứng khởi học tập từ hoạt động trải nghiệmNgày hội “Thuận Hóa - Bính Ngọ 2026”: Rộn ràng sắc Xuân, lan tỏa giá trị văn hóa Huế Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân

 Trang trí trên nón lá - những hoạt động trải nghiệm thú vị dịp Tết

Ký ức làng quê và hương vị truyền thống

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, phường Kim Long khẩn trương chuẩn bị cho chương trình “Tết Kim Long - Nơi truyền thống tỏa sáng”, tổ chức từ ngày 7 đến 10/2. Việc chuẩn bị không chỉ dừng ở công tác tổ chức, mà còn gợi lại những sinh hoạt Tết quen thuộc, gắn với ký ức và nếp sống lâu đời của người dân địa phương.

Theo ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, chương trình được kỳ vọng sẽ là dịp tái hiện những sinh hoạt Tết cổ truyền đã gắn bó với đời sống người dân Kim Long qua nhiều thế hệ. Từ mâm mứt ngày Tết, nồi bánh chưng đỏ lửa đến các nghề thủ công truyền thống, tất cả sẽ được giới thiệu trong một không gian mang đậm hồn quê ven sông Hương.

Kim Long hướng tới việc tạo dựng một không gian Tết vừa gần gũi, vừa có chiều sâu văn hóa, nơi người dân và du khách có thể tìm lại nhịp Tết chậm rãi, ấm áp giữa đời sống đô thị ngày càng hối hả. Các hội thi làm mứt, gói và nấu bánh chưng, bánh tét dự kiến quy tụ đại diện các khu dân cư, chú trọng sự giao lưu, kết nối và truyền dạy những giá trị Tết cổ truyền.

Song song đó, các gian hàng trưng bày sản vật địa phương được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những sản phẩm truyền thống phục vụ ngày Tết như mứt gừng, bánh in, hương trầm, nón lá bàng, áo dài, mộc mỹ nghệ, nông sản bản địa… Ban tổ chức đặt ra yêu cầu rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm, niêm yết giá công khai và tiêu chí thân thiện môi trường, hướng đến một không gian Tết xanh, văn minh.

Điều được Kim Long đặc biệt coi trọng trong mùa Tết này là yếu tố cộng đồng. Những sản phẩm từ các hoạt động trải nghiệm, hội thi sẽ được dâng tiến tại các đình làng được công nhận di tích: Đình Kim Long, đình Xuân Hòa và đình Vạn Xuân; đồng thời dành để sẻ chia với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tết, vì thế, không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời điểm lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Phú Xuân với không gian “Sắc vị Kinh kỳ”

Trong khi đó, phường Phú Xuân đang khẩn trương chuẩn bị cho chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ”, diễn ra từ ngày 2 đến 8/2, với không gian Tết cổ truyền mang dấu ấn Kinh đô, góp phần quảng bá vùng đất di sản Phú Xuân đến người dân và du khách.

Không gian tổ chức trải dài từ công viên Thương Bạc đến khu vực Quốc Tử Giám, sân Hàm Nghi và tuyến đường 23 Tháng 8 - những địa danh gắn liền với chiều sâu lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị Huế. Việc lựa chọn các không gian này nhằm tạo thuận lợi cho việc tham quan, trải nghiệm, đưa di sản trở thành bối cảnh sống động của sinh hoạt Tết.

Bà Võ Thị Phương Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Phú Xuân cho biết, chương trình năm nay được xây dựng với chủ đề “Sắc vị Kinh kỳ”, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc Tết Huế. “Sắc” được thể hiện qua không gian trang trí mang cảm hứng cung đình, thảm hoa, linh vật năm mới, tà áo dài truyền thống giữa cảnh quan di sản. “Vị” là tinh hoa ẩm thực Huế, từ mứt bánh truyền thống đến những món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân.

Điểm đáng chú ý của “Sắc vị Kinh kỳ” là chuỗi hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền được tổ chức miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham gia: Gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt Tết, viết thư pháp, nặn tò he, các trò chơi dân gian.

“Phú Xuân cũng kỳ vọng thông qua các hoạt động Tết, hình ảnh vùng đất Kinh kỳ xưa, nơi hội tụ di sản vật thể và phi vật thể sẽ được giới thiệu một cách gần gũi, sinh động hơn. Thay vì chỉ “ngắm” di sản, người dân và du khách được “sống trong di sản”, trải nghiệm Tết giữa không gian lịch sử vốn gắn liền với đời sống Hoàng thành xưa”, bà Khanh nói.

Một điểm nhấn được mong chờ là chuỗi chương trình nghệ thuật cộng đồng được tổ chức tại không gian di sản Quốc Tử Giám. Đây là sự giao thoa hoàn hảo giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại, vừa trang trọng, vừa tươi mới, phù hợp với nhiều đối tượng công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Bài, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
miền di sảnrộn ràngđón Tết
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ vững an ninh, trật tự để người dân vui xuân, đón Tết

Bước vào cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị trọng đại năm 2026, Công an TP. Huế huy động tổng lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững ổn định từ cơ sở, tạo nền tảng để thành phố vận hành an toàn, thông suốt và Nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết.

Giữ vững an ninh, trật tự để người dân vui xuân, đón Tết
Du lịch Huế rộn ràng với nhiều hoạt động cuối năm

Từ nay đến hết năm 2025, du lịch Huế còn rất nhiều hoạt động đặc sắc chào đón du khách. Từ những hoạt động về văn hóa, ẩm thực, các chương trình nghệ thuật đến nhiều hoạt động của Tuần lễ du lịch chăm sóc sức khỏe, tất cả sẽ tạo nên bức tranh sôi động trong một Năm Du lịch quốc gia nhiều dấu ấn.

Du lịch Huế rộn ràng với nhiều hoạt động cuối năm
Rộn ràng phong trào rèn luyện thể thao của người cao tuổi

Không chỉ đồng hành, phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT), những năm gần đây, các cấp hội NCT còn chú trọng chăm lo đời sống, động viên, chăm sóc sức khỏe cho các hội viên. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Rộn ràng phong trào rèn luyện thể thao của người cao tuổi
Rộn ràng lễ hội đầu xuân

Không khí lễ hội mùa xuân ở vùng đất Cố đô bao giờ cũng rộn ràng nhưng rất văn minh, trật tự. Từ non cao về đến miệt biển, các lễ hội mang đậm sắc màu tín ngưỡng văn hóa dân gian đã thu hút đông đảo khách du xuân, tạo nên nét đẹp trong đời sống hiện đại.

Rộn ràng lễ hội đầu xuân
Sôi nổi đón Tết, vui Xuân trên mọi miền đất nước

Trong bối cảnh đất nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, mang lại không khí đón Tết, vui Xuân Ất Tỵ 2025 rộn ràng, thu hút sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân và khách du lịch.

Sôi nổi đón Tết, vui Xuân trên mọi miền đất nước

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top