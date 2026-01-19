Miền di sản rộn ràng đón Tết

Trang trí trên nón lá - những hoạt động trải nghiệm thú vị dịp Tết

Ký ức làng quê và hương vị truyền thống

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, phường Kim Long khẩn trương chuẩn bị cho chương trình “Tết Kim Long - Nơi truyền thống tỏa sáng”, tổ chức từ ngày 7 đến 10/2. Việc chuẩn bị không chỉ dừng ở công tác tổ chức, mà còn gợi lại những sinh hoạt Tết quen thuộc, gắn với ký ức và nếp sống lâu đời của người dân địa phương.

Theo ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, chương trình được kỳ vọng sẽ là dịp tái hiện những sinh hoạt Tết cổ truyền đã gắn bó với đời sống người dân Kim Long qua nhiều thế hệ. Từ mâm mứt ngày Tết, nồi bánh chưng đỏ lửa đến các nghề thủ công truyền thống, tất cả sẽ được giới thiệu trong một không gian mang đậm hồn quê ven sông Hương.

Kim Long hướng tới việc tạo dựng một không gian Tết vừa gần gũi, vừa có chiều sâu văn hóa, nơi người dân và du khách có thể tìm lại nhịp Tết chậm rãi, ấm áp giữa đời sống đô thị ngày càng hối hả. Các hội thi làm mứt, gói và nấu bánh chưng, bánh tét dự kiến quy tụ đại diện các khu dân cư, chú trọng sự giao lưu, kết nối và truyền dạy những giá trị Tết cổ truyền.

Song song đó, các gian hàng trưng bày sản vật địa phương được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những sản phẩm truyền thống phục vụ ngày Tết như mứt gừng, bánh in, hương trầm, nón lá bàng, áo dài, mộc mỹ nghệ, nông sản bản địa… Ban tổ chức đặt ra yêu cầu rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm, niêm yết giá công khai và tiêu chí thân thiện môi trường, hướng đến một không gian Tết xanh, văn minh.

Điều được Kim Long đặc biệt coi trọng trong mùa Tết này là yếu tố cộng đồng. Những sản phẩm từ các hoạt động trải nghiệm, hội thi sẽ được dâng tiến tại các đình làng được công nhận di tích: Đình Kim Long, đình Xuân Hòa và đình Vạn Xuân; đồng thời dành để sẻ chia với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tết, vì thế, không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời điểm lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Phú Xuân với không gian “Sắc vị Kinh kỳ”

Trong khi đó, phường Phú Xuân đang khẩn trương chuẩn bị cho chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ”, diễn ra từ ngày 2 đến 8/2, với không gian Tết cổ truyền mang dấu ấn Kinh đô, góp phần quảng bá vùng đất di sản Phú Xuân đến người dân và du khách.

Không gian tổ chức trải dài từ công viên Thương Bạc đến khu vực Quốc Tử Giám, sân Hàm Nghi và tuyến đường 23 Tháng 8 - những địa danh gắn liền với chiều sâu lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị Huế. Việc lựa chọn các không gian này nhằm tạo thuận lợi cho việc tham quan, trải nghiệm, đưa di sản trở thành bối cảnh sống động của sinh hoạt Tết.

Bà Võ Thị Phương Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Phú Xuân cho biết, chương trình năm nay được xây dựng với chủ đề “Sắc vị Kinh kỳ”, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc Tết Huế. “Sắc” được thể hiện qua không gian trang trí mang cảm hứng cung đình, thảm hoa, linh vật năm mới, tà áo dài truyền thống giữa cảnh quan di sản. “Vị” là tinh hoa ẩm thực Huế, từ mứt bánh truyền thống đến những món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân.

Điểm đáng chú ý của “Sắc vị Kinh kỳ” là chuỗi hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền được tổ chức miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham gia: Gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt Tết, viết thư pháp, nặn tò he, các trò chơi dân gian.

“Phú Xuân cũng kỳ vọng thông qua các hoạt động Tết, hình ảnh vùng đất Kinh kỳ xưa, nơi hội tụ di sản vật thể và phi vật thể sẽ được giới thiệu một cách gần gũi, sinh động hơn. Thay vì chỉ “ngắm” di sản, người dân và du khách được “sống trong di sản”, trải nghiệm Tết giữa không gian lịch sử vốn gắn liền với đời sống Hoàng thành xưa”, bà Khanh nói.

Một điểm nhấn được mong chờ là chuỗi chương trình nghệ thuật cộng đồng được tổ chức tại không gian di sản Quốc Tử Giám. Đây là sự giao thoa hoàn hảo giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại, vừa trang trọng, vừa tươi mới, phù hợp với nhiều đối tượng công chúng, đặc biệt là giới trẻ.