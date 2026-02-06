Sắc xuân nơi chợ hoa phía nam thành phố

Người dân mua hoa ở chợ hoa Tết xã Vinh Lộc

Nhiều màu sắc trên các chợ hoa tập trung

Trong không gian rộng rãi dọc theo con đường mới ra biển Bình An, cách trụ sở UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chừng 50m, từ nửa sau tháng Chạp, các hộ kinh doanh hoa Tết dần tập trung đưa hoa về. Những dãy hoa nối tiếp nhau trải dài, tạo nên bức tranh xuân rực rỡ giữa vùng ven biển.

Không chỉ có cúc và mai - những loài hoa quen thuộc mỗi dịp Tết, chợ hoa nơi đây còn có thêm nhiều loại hoa khác như mào gà, vạn thọ, mắt nai, các chậu quất lớn, quất mini… góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho người chơi hoa. Anh Lê Chí Quang, một hộ kinh doanh hoa ở chợ hoa Chân Mây - Lăng Cô cho biết, năm nay anh nhập về khoảng 400 chậu cúc, cúc mâm xôi cùng hơn 70 chậu quất lớn và nhiều chậu quất mini. “Mình cố gắng chọn hoa đẹp, dáng đều, mong người dân có thêm lựa chọn để mang Tết về nhà”, anh Quang chia sẻ.

Trước đây, trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô thường hình thành nhiều điểm bán hoa nhỏ lẻ, phân tán thì năm nay, địa phương đã quy hoạch hai chợ hoa tập trung. Ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, một điểm được bố trí gần trụ sở UBND xã với 7 hộ kinh doanh, điểm còn lại nằm sát chợ Lăng Cô với 9 hộ, mỗi hộ có thể đăng ký nhiều lô trưng bày hoa. Việc sắp xếp tập trung không chỉ tạo không gian đẹp, thuận tiện cho người dân tham quan, mua sắm, mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày cận Tết.

Không chỉ ở Chân Mây - Lăng Cô, năm nay, xã Phú Lộc cũng hình thành một chợ hoa Tết tập trung trên đường Lương Định Của, ngay khu vực đặt linh vật Xuân 2026 - “Linh Mã Bạch Vân”. Từ ngày 18 tháng Chạp, chợ hoa bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương lần lượt mang hoa về bày bán. Mai, đào, hồng, cúc, cúc sao băng, cúc nhám, dạ thảo, đỗ quyên, cẩm chướng, mắt nai, mào gà, vạn thọ… đua nhau khoe sắc, tạo nên một không gian xuân rực rỡ ngay giữa khu trung tâm xã. Dù giá hoa năm nay có nhỉnh hơn so với năm 2025, song các hộ kinh doanh cho biết, vẫn cố gắng giữ mức giá phù hợp để thuận lợi cho việc mua bán.

Bên cạnh các loại hoa được trồng tại Huế, nhiều giống hoa Tết còn được nhập từ tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai), Đà Nẵng… góp phần tăng sự đa dạng cho thị trường. Ông Phan Văn Sang, một người bán hoa tại chợ hoa Phú Lộc chia sẻ: “Trước đây, tôi bán hoa ở khu vực đường 19/5, nay chuyển về điểm bán tập trung này. Chợ hoa Phú Lộc thường họp muộn hơn so với khu vực trung tâm thành phố nhưng các tiểu thương vẫn cố gắng tuyển chọn những chậu hoa đẹp nhất để phục vụ bà con”.

Bên kia phá Tam Giang - Cầu Hai, chợ hoa Tết xã Vinh Lộc cũng sớm khoe sắc từ ngày 14 tháng Chạp. So với các chợ hoa ở Chân Mây - Lăng Cô và Phú Lộc, chợ hoa Vinh Lộc họp sớm hơn, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân địa phương.

Anh Nguyễn Hữu Hải, chủ một hộ kinh doanh hoa tại chợ hoa xã Vinh Lộc cho biết, anh nhập hoa từ Hà Nội và khu vực Quảng Nam cũ (nay là TP. Đà Nẵng), với nhiều chủng loại và kích cỡ khác nhau. “Ở đây, người dân chuộng các chậu hoa vừa và nhỏ, phù hợp để chưng trong nhà, nhà thờ, lăng mộ, nghĩa trang. Vì vậy, mình phải chọn hoa sao cho đa dạng để đáp ứng nhu cầu người dân”, anh Hải nói.

Thị trường nhỏ nhưng ấm không khí Tết

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, nhiều người dân xã Vinh Lộc đã ghé lại xem, khảo giá và chọn mua những chậu hoa ưng ý. Anh Trần Văn Nhân, hộ kinh doanh mai, quất tại chợ hoa Vinh Lộc cho biết, thường từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, sức mua mới tăng mạnh. Tuy nhiên, năm nay, ngay khi chợ vừa hình thành đã có người dân đến tham khảo, chọn hoa sớm.

So với các chợ hoa lớn ở trung tâm thành phố, thị trường hoa Tết tại các xã phía nam có quy mô nhỏ hơn, chủ yếu phục vụ người dân địa phương và người đi đường qua lại. Dù vậy, không khí mua bán vẫn tạo nên nét rộn ràng rất riêng, góp phần làm nên sắc xuân đầm ấm nơi vùng ven.

Theo các hộ kinh doanh ở xã Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô, những ngày từ 25 tháng Chạp trở đi thường là thời điểm chợ hoa tấp nập nhất. Năm nay là năm nhuận, không có ngày 30 Tết nên nhiều người dự đoán sức mua sẽ đến sớm hơn thường lệ.

Ông Nguyễn Văn Minh, người dân xã Phú Lộc chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là tôi lại đi sắm cặp hoa cúc hoặc chậu mai, chậu quất để mang không khí xuân về nhà. Năm nay, chợ hoa tập trung đẹp, dễ đi, dễ chọn nên tôi tranh thủ ra sớm để lựa hoa”.

Thăm các chợ hoa ở các xã phía nam thành phố, cảm giác Tết càng đến rất gần. Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, sắc hoa xuân nơi vùng ven như một khoảng lặng dịu dàng, để nhắc nhớ rằng Tết vẫn đang hiện hữu trong những điều giản dị, thân quen, nơi người dân chọn cho mình một vài chậu hoa, mang theo niềm vui và hy vọng cho một năm mới an lành.