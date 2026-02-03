Rộn ràng tìm người dọn nhà đón Tết

Nhiều người chọn dịch vụ dọn dẹp nhà của các đơn vị vệ sinh chuyên nghiệp để nhanh có nhà sạch đẹp, yên tâm chuẩn bị đón Tết

Chị Nguyễn Thị Hạnh, người giúp việc theo giờ tại phường Thuận Hóa chia sẻ, ngày thường chị chỉ nhận ổn định từ 2 - 3 ca, nhưng cận Tết, khách hàng tìm đến liên tục, có hôm phải chạy đến 4 ca liền. “Có khách gọi gấp, muốn làm ngay trong ngày, thậm chí còn đề xuất trả giá cao hơn”, chị Hạnh kể thêm. Công việc chủ yếu là lau kính, vệ sinh bếp, chùi dọn nhà vệ sinh... Có ngày làm liên tục từ sáng đến tối, chị có thể kiếm hơn 1 triệu đồng, nhưng đổi lại là không có thời gian nghỉ ngơi và phải di chuyển liên tục.

Với chị Thu, ngụ tại phường An Đông, làm nghề dọn dẹp theo giờ đã gần 8 năm. Khác với nhiều người chỉ “đi tay không”, chị lúc nào cũng mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nghề: dung dịch tẩy rửa, miếng bọt biển, chổi rửa, khăn lau, dao cạo mảng bám…

“Tôi làm lâu năm nên biết dụng cụ nào cần thiết. Nhà khách hàng đâu sẵn có mấy món này, mình chủ động thì chất lượng công việc sẽ tốt hơn”, chị Thu nói. Theo chị, mỗi nhà bẩn một kiểu: bếp ám dầu mỡ, kính bám bụi bẩn lâu ngày, khu vệ sinh đóng cặn… Vì vậy, chị chia dụng cụ theo nhóm, đồ cho bếp và nhà tắm tách riêng, tránh lẫn mùi, bảo đảm vệ sinh. Nhờ chuẩn bị kỹ và làm theo quy trình, chị thường được khách gọi nhiều lần, thậm chí giới thiệu thêm người quen.

Ngoài các dịch vụ giúp việc và dọn dẹp thủ công, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều dịch vụ dọn dẹp nhà với các đơn vị vệ sinh chuyên nghiệp với đầy đủ máy móc, trang thiết bị chuyên dụng để tăng năng suất và hiệu quả. Anh Đặng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Hippo Wash, chuyên vệ sinh cao áp công trình - nhà cửa thông tin: Chúng tôi sử dụng bọt không chạm kết hợp máy vệ sinh áp lực cao và các loại máy rửa hơi nước nóng để vệ sinh, khử mùi tường, nền nhà, nhà vệ sinh, một số nội thất gắn trên tường…

Cũng theo anh Hạnh, có một số vị trí thấp hẹp như gầm, khe kệ bàn, tủ, ghế… khiến việc vệ sinh thủ công trở nên khó khăn. Lúc này, các loại máy vệ sinh áp lực sẽ “làm việc” hiệu quả hơn... Thời điểm này, khách hàng tìm đến dịch vụ đông gấp nhiều lần ngày thường bởi nhu cầu cần nhà sạch đẹp đón Tết. Theo khảo sát, đa số khách hàng đánh giá giá cả của dịch vụ vệ sinh khá phải chăng, dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/m². Sau khi tiến hành khảo sát mặt bằng cần vệ sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ đánh giá và thương lượng giá cả tùy vào diện tích, độ khó và số lượng đồ đạc trong nhà.

Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình trẻ, dân văn phòng, gia đình ít người… bận rộn với công việc, chăm lo con cái nên không còn nhiều thời gian và công sức tổng vệ sinh nhà cửa trước Tết. “Tôi có hai con nhỏ, vợ chồng thì bận làm tối mặt, thật sự không có thời gian dọn dẹp nhiều nên dịch vụ vệ sinh nhà cửa là lựa chọn lý tưởng để kịp đón Tết”, chị Thanh Tịnh, phường Thuận Hóa, bộc bạch.

Cũng theo chị Tịnh, kinh nghiệm là nên đặt lịch từ sớm để tránh “cập rập” cho phía dịch vụ, không bị rơi vào tình trạng làm vội, làm gấp, không đạt hiệu quả như mong muốn. Nhưng ở chiều ngược lại, người lao động cũng cần sắp xếp lịch làm việc khoa học, tránh “chạy sô” hay áp lực doanh số thái quá, dẫn đến hệ quả làm nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dịch vụ giúp việc, dọn dẹp nhà dịp Tết giúp người lao động tăng thu nhập, đồng thời giúp khách hàng có không gian sống sạch đẹp, mang lại tâm lý thoải mái, có thời gian nghỉ ngơi để đón một mùa Tết trọn vẹn.