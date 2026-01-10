  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 29/01/2026 12:09

Tái hiện không gian Tết truyền thống trên phố đi bộ Bao Vinh

HNN.VN - Từ ngày 7 đến 15/2/2026 (tức từ ngày 20 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), UBND phường Hóa Châu tổ chức lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” trên tuyến phố đi bộ Bao Vinh, với nhiều hoạt động văn hóa – cộng đồng đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân trong dịp tết cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Tết ở Grand Prairie Yêu Huế từ những nẻo đường du xuânNhững món ăn “nhìn là biết Tết Huế tới”Tết sớm ở Thuận Hóa Trải nghiệm phong vị Tết HuếChọn Huế để du xuân

Nghề rèn Bao Vinh được đưa vào trình diễn trong lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” năm 2026. 

Theo đó, các hoạt động lễ hội tập trung tại tuyến đường Bao Vinh, đoạn từ cầu Bao Vinh đến cống Địa Linh; trong đó, thời gian cao điểm diễn ra vào ngày 7 và 8/2/2026 (20 - 21 tháng Chạp). Điểm nhấn nổi bật là không gian “Tết truyền thống Hóa Châu”, tái hiện sinh hoạt Tết cổ truyền gắn với ký ức đô thị Bao Vinh - Hóa Châu thông qua trang trí tiểu cảnh xuân, cổng chào, đèn lồng, hoa giấy Thanh Tiên và trưng bày hình ảnh, tư liệu về Hóa Châu xưa và nay.

Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động trình diễn nghề truyền thống được chú trọng tổ chức nhằm tạo điểm nhấn trải nghiệm cho Nhân dân và du khách. Đáng chú ý, các hộ làm nghề rèn truyền thống Bao Vinh sẽ đỏ lửa lò rèn trong suốt thời gian lễ hội, kết hợp trình diễn nghề làm ông Công - ông Táo và một số nghề thủ công phục vụ Tết, góp phần khơi dậy ký ức đô thị Bao Vinh - Hóa Châu gắn với di sản địa phương.

Bên cạnh đó, hội thi “Mang Tết về nhà” sẽ được tổ chức với sự tham gia của các đội thi đến từ các tổ dân phố, thực hiện gói bánh chưng, làm mứt, bánh truyền thống Huế theo đúng quy trình truyền thống; một phần sản phẩm từ hội thi sẽ được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Lễ hội còn có các hoạt động trưng bày, buôn bán sản phẩm truyền thống ngày Tết; không gian ẩm thực truyền thống Huế; trò chơi dân gian, hoạt động cộng đồng và đêm nhạc “Xuân về Hóa Châu”, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, thu hút du khách tham gia, trải nghiệm.

Theo ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân mà còn phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, từng bước hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch mang dấu ấn riêng của địa phương, gắn với định hướng phát triển tuyến phố đi bộ Bao Vinh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hải Thuận
 Từ khóa:
Hóa Châungày tếtBao Vinhphổ cổ
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hóa Châu tạo chuyển động rõ nét trong xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ

Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và cải cách hành chính là một trong những kết quả nổi bật của phường Hóa Châu, được nêu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 do Đảng ủy phường tổ chức ngày 10/1.

Hóa Châu tạo chuyển động rõ nét trong xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ
Phường Hóa Châu chiếu phim “Mưa Đỏ" miễn phí tại 3 địa điểm

Chiều 20/12, Đảng ủy phường Hóa Châu phối hợp với Viettel Huế tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí “Mưa Đỏ” phục vụ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phường Hóa Châu chiếu phim “Mưa Đỏ miễn phí tại 3 địa điểm
Tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng sau thiên tai

Ngày 9/10, Liên minh HTX thành phố và Siêu thị Co.op mart Huế thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng nặng mưa lũ tại phường Hóa Châu.

Tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng sau thiên tai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top