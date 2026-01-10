Tái hiện không gian Tết truyền thống trên phố đi bộ Bao Vinh

Nghề rèn Bao Vinh được đưa vào trình diễn trong lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” năm 2026.

Theo đó, các hoạt động lễ hội tập trung tại tuyến đường Bao Vinh, đoạn từ cầu Bao Vinh đến cống Địa Linh; trong đó, thời gian cao điểm diễn ra vào ngày 7 và 8/2/2026 (20 - 21 tháng Chạp). Điểm nhấn nổi bật là không gian “Tết truyền thống Hóa Châu”, tái hiện sinh hoạt Tết cổ truyền gắn với ký ức đô thị Bao Vinh - Hóa Châu thông qua trang trí tiểu cảnh xuân, cổng chào, đèn lồng, hoa giấy Thanh Tiên và trưng bày hình ảnh, tư liệu về Hóa Châu xưa và nay.

Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động trình diễn nghề truyền thống được chú trọng tổ chức nhằm tạo điểm nhấn trải nghiệm cho Nhân dân và du khách. Đáng chú ý, các hộ làm nghề rèn truyền thống Bao Vinh sẽ đỏ lửa lò rèn trong suốt thời gian lễ hội, kết hợp trình diễn nghề làm ông Công - ông Táo và một số nghề thủ công phục vụ Tết, góp phần khơi dậy ký ức đô thị Bao Vinh - Hóa Châu gắn với di sản địa phương.

Bên cạnh đó, hội thi “Mang Tết về nhà” sẽ được tổ chức với sự tham gia của các đội thi đến từ các tổ dân phố, thực hiện gói bánh chưng, làm mứt, bánh truyền thống Huế theo đúng quy trình truyền thống; một phần sản phẩm từ hội thi sẽ được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Lễ hội còn có các hoạt động trưng bày, buôn bán sản phẩm truyền thống ngày Tết; không gian ẩm thực truyền thống Huế; trò chơi dân gian, hoạt động cộng đồng và đêm nhạc “Xuân về Hóa Châu”, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, thu hút du khách tham gia, trải nghiệm.

Theo ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân mà còn phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, từng bước hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch mang dấu ấn riêng của địa phương, gắn với định hướng phát triển tuyến phố đi bộ Bao Vinh trong thời gian tới.