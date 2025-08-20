Quyết sách đột phá trong hội nhập quốc tế của Việt Nam

Bốc dỡ container lên tàu tại Cảng Quốc tế Gemalink. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, đây là nhận định của Phó Giáo sư Nguyễn Đăng Bằng thuộc Trường Quản lý kinh doanh Judge tại Đại học Cambridge, Anh. Ông Bằng chỉ ra những lợi thế của Việt Nam để hội nhập quốc tế, gồm cơ cấu dân số vàng; vị trí địa lý trung tâm; hình ảnh quốc tế thân thiện, hòa bình và phát triển; chính sách đối ngoại cân bằng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, ông cũng đề cao sức mạnh, nguồn lực, vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh Việt Nam thuộc nhóm nước có cơ hội cao nhất trong các nước đang phát triển và Nghị quyết số 59 sẽ là công cụ then chốt để tận dụng những cơ hội này, tạo tiền đề cho phát triển bền vững.

Ông Bằng cũng đánh giá rất cao tầm nhìn và định hướng trong Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, coi đây là quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông cho rằng, nếu thực hiện tốt, nghị quyết sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ cho mọi biến đổi của cục diện thế giới, từ quan hệ với cường quốc đến các nước láng giềng.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư cũng chỉ ra những thách thức đối với Việt Nam, trong đó có việc thực hiện nghị quyết. Ông lưu ý giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam phải đối mặt nguy cơ bỏ lỡ thời cơ và rơi vào bẫy thu nhập trung bình; cảnh báo các rủi ro trong hội nhập, các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng và tội phạm xuyên biên giới, cũng sẽ cản trở mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 của Việt Nam.

Để đối phó những thách thức và hiện thực hóa tầm nhìn trong Nghị quyết, Phó Giáo sư cho rằng Việt Nam cần tổ chức thực hiện bài bản, chặt chẽ, đột phá về nhân sự và đào tạo cán bộ; tiếp tục chính sách cân bằng, không chọn phe, duy trì quan hệ tốt với tất cả các nước, giữ hòa bình, ổn định để phát triển.

Ông Bằng cho rằng, hội nhập phải thực chất, dựa vào kinh tế và thương mại, với trọng tâm duy trì và nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đó, Việt Nam cần phát triển các ngành mũi nhọn dựa trên công nghệ cao, như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó tối ưu hóa quan hệ đối ngoại hiện nay và tạo lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Phó Giáo sư đánh giá cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chính sách, sáng kiến hỗ trợ kiều bào; đề xuất Nhà nước cần thu hút kiều bào trong các dự án lợi nhuận và phi lợi nhuận, đầu tư phát triển công nghệ, thương mại, tận dụng chuyên gia kiều bào để truyền tải kinh nghiệm, đào tạo thế hệ trẻ và doanh nghiệp Việt Nam.