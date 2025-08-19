Thủ tướng: Tự tin làm tiếp những công trình thế kỷ, những biểu tượng mới của đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương!

Thưa đồng bào, đồng chí!

1. Tiếp nối những kết quả tích cực, ý nghĩa của lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 dự án, công trình với tổng số vốn đầu tư khoảng 450 nghìn tỷ đồng để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, trọng điểm quốc gia trên cả nước, vào ngày 19/4/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân anh hùng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi rất vinh dự và tự hào, xúc động cùng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trên cả nước dự lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp với 80 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc, góp phần đổi mới việc tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí đại biểu, khách quý, đồng chí, đồng bào trên cả nước lời chào trân trọng, lời cám ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa đồng bào, đồng chí!

2. Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử - một trong những "chiến công hiển hách" và là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đã lấy chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Có thể khẳng định:

- Độc lập này là sự phấn đấu kiên trì, nỗ lực bền bỉ của nhân dân Việt Nam mà giành được.

- Tự do này là sự anh dũng hi sinh, trường kỳ kháng chiến của nhân dân ta mà có được.

- Hòa bình này là sự kiên cường, bất khuất của của cả dân tộc và dựng nên những chiến công anh hùng trong thế kỷ XX.

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông, của dân tộc ta; nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sỹ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin, để làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TPHCM, trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng…

Thưa đồng bào, đồng chí!

3. Với tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, hiện nay, chúng ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trong bối cảnh đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của cố đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách lịch sử, chiến lược như: cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 khoảng 8,3-8,5% và 2 con số trong giai đoạn tiếp theo; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc hoàn thành các dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia…

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết liệt chỉ đạo việc tập trung nguồn lực thực hiện 03 đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Một loạt các tuyến quốc lộ, cao tốc huyết mạch được hình thành, các dự án quan trọng có quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội, thể thao… được đầu tư, xây dựng và khánh thành. Chúng ta đang phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700km đường bộ ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, từng bước hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng các cảng biển lớn Cần Giờ, Hòn Khoai, triển khai các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng với Lào, Campuchia và các nước ASEAN… Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên mới.

Thưa đồng bào, đồng chí!

4. Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân, cụ thể:

- 89 dự án, công trình được khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 220 nghìn tỷ đồng, trong đó: hoàn thành, thông xe 208 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước, đưa vào khai thác gần 2.500 km, cầu Rạch Miễu 2, Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, Hoà Bình mở rộng, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 1.000 giường, Trụ sở Bộ Công an, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina… Chưa kể các công trình lớn đã và sẽ được khánh thành trong dịp này như Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4, Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, chuẩn bị khánh thành cầu Phong Châu, các dự án dầu khí…

Tại đây, chúng ta khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có quy mô 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, được hoàn thành chỉ trong 10 tháng, hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

- 161 dự án, công trình được khởi công mới với quy mô đầu tư khoảng 1.060.000 tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, như: cầu Ngọc Hồi kết nối TP. Hà Nội với Hưng Yên, mở rộng cao tốc Long Thành - TPHCM, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Viettel; Trung tâm Công nghệ sinh học Bộ Công an; các công trình hạ tầng công nghiệp; các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng…

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công hôm nay là một trong những công trình hạ tầng chiến lược về an ninh, quốc phòng, kinh tế, kỳ vọng sẽ là một điểm sáng trên bản đồ hàng không, logistics khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, là có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với hàng chục ngàn căn hộ. Ngoài ra, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn được hoàn thành đã trở thành "Công trình Quốc gia đặc biệt", về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra, thể hiện đúng "Công trình của ý Đảng, lòng Dân", trên đất nước ta cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

- Tổng số vốn đầu tư cho 250 công trình, dự án nói trên chỉ có khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân (thực hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội). Vốn đầu tư được trải dài trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, an sinh xã hội…

Thưa đồng bào, đồng chí!

5. Để các công trình, dự án ngày hôm nay được khánh thành, khởi công, thay mặt Chính phủ, tôi trân trọng cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tích cực tham gia của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Tôi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, bứt phá trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường. Các đồng chí đã phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, vận hành, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Tôi biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, quy định và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hành chính, nhất là về giải phóng mặt bằng, giải quyết mỏ vật liệu thông thường cho các dự án…

Tôi biểu dương các cơ quan thông tấn, báo chí đã vào cuộc, tuyên truyền vận động và lan tỏa các tấm gương, điển hình tiên tiến trong thực hiện các dự án trọng điểm vừa qua. Đặc biệt, rất cám ơn bà con Nhân dân đã nhường đất, dời nhà, di chuyển mồ mả, nơi thờ tự để triển khai các dự án, công trình.

Thưa đồng bào, đồng chí!

6. Các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược của quốc gia:

- Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng thương hiệu, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp.

- Thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp tư nhân) trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả, sản phẩm cụ thể".

- Thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, tự tin, bản lĩnh, vươn lên, tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của con người Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện.

- Phản ánh sinh động, chân thực sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và nhân dân trong thi đua tham gia, thực hiện các công trình, dự án;

- Thể hiện niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân khi được thụ hưởng thành quả của cách mạng, thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho Nhân dân, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

- Tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, làm sâu sắc thêm niềm tự hào, lòng yêu nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước của mỗi người dân Việt Nam.

Tôi kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng". Hi vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều.

Thưa đồng bào, đồng chí!

7. Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu. Do đó, để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và với tinh thần "các dự án càng sớm triển khai thì càng hiệu quả, giảm ICOR, không đội vốn, không kéo dài, nhân dân vui mừng, xã hội phấn khởi, địa phương và đất nước phát triển", tôi đề nghị:

Thứ nhất, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Thứ hai, đề nghị các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, khẩn trương giải quyết các điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, nâng cao chất lượng đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Thứ ba, yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và tăng cường kiểm tra, giám sát. Tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm phân công "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để "3 dễ": dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Thứ tư, việc triển khai các dự án trên tinh thần "3 có" và "2 không", trong đó "3 có": có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và "2 không": không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của Nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn, vướng mắc thì cần nêu cao tinh thần đoàn kết, "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó" và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.

Thứ năm, với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp", mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phong cách, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần cùng nhau hỗ trợ, các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích doanh nghiệp các địa phương lớn mạnh hơn, vươn lên đảm nhiệm các công trình lớn hơn tại quê hương, tại nơi sinh ra.

Thứ sáu, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của Nhân dân. Phát động các phong trào thi đua, tạo không khí hăng say làm việc, khắc họa gương người tốt, việc tốt trên công trường. Thực hiện khen thưởng kịp thời nhưng kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đã được quy định.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025, trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào và đồng chí!

8. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám hào hùng, lịch sử. Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự cường, thịnh vượng và văn minh. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất "Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước", chúng ta chung tay đoàn kết, thống nhất, cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển, cùng hưởng và cùng có niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào. Quyết tâm nỗ lực, thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đúng và vượt tiến độ đề ra, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, các trung tâm công nghệ cao, trung tâm chuyển đổi số... Đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Chúng ta tin tưởng rằng, trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi chính thức tuyên bố khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân anh hùng.

Một lần nữa, thay mặt Chính phủ, xin chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, khách quý, các đồng chí cùng bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!"