Xã Phú Lộc tổ chức 3 suất chiếu phim “Mưa đỏ”

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ những người lớn tuổi đến xem phim. Ảnh: Ngọc Hiếu

Suất chiếu đầu tiên (chiều 28/11) được tổ chức dành cho các vị lão thành Cách mạng, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; cùng nhiều cán bộ hưu trí đang sinh sống trên địa bàn và người dân. Đây cũng là dịp để tri ân những người có nhiều đóng góp với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự phát triển của quê hương, đất nước.

Sau suất chiếu chiều 28/11, còn 2 suất chiếu được tổ chức vào sáng và chiều ngày 30/11 dành cho giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn và người dân. Dự kiến, tổng số người xem trong 3 suất chiếu là khoảng 2.000 người.

Phim “Mưa đỏ” là tác phẩm điện ảnh xuất sắc về đề tài chiến tranh cách mạng, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền làm đạo diễn. Bộ phim mang giá trị nhân văn sâu sắc, tái hiện ý chí bất khuất, sự hy sinh anh dũng của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 qua lăng kính điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc và đậm chiều sâu tư tưởng.

Tác phẩm ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không chỉ tạo tiếng vang lớn về nghệ thuật mà còn xác lập kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Buổi chiếu phim tại xã Phú Lộc diễn ra trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc, góp phần nhắc nhớ giá trị lịch sử và bồi đắp truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.