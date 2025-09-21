  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 21/09/2025 11:57

Phong Thái phát động xây dựng tuyến đường hoa

HNN.VN - Sáng 21/9, UBMTTQ Việt Nam phường Phong Thái tổ chức Lễ phát động xây dựng tuyến đường hoa tại tổ dân phố (TDP) Cổ Bi 1 và Cổ Bi 2. Hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030, đồng thời hưởng ứng cao điểm “Ngày Chủ nhật xanh” do UBND thành phố phát động.

Phường Phong Thái thông qua nghị quyết điều chỉnh ngân sách năm 2025 Đối thoại tháo gỡ khó khăn đời sống dân sinh ở Sơn Tùng

Người dân trong phường ra quân tổng vệ sinh môi trường 

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phong Thái nhấn mạnh: “Tuyến đường hoa không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Nhân dân. Một tuyến đường đầy hoa không chỉ tạo ra một không gian đẹp mà còn làm cho không khí trong lành hơn, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người dân”.

Sau lễ phát động, toàn thể đại biểu và nhân dân hai TDP nói trên đã trồng mới 240 cây hoa tường vy dọc theo tuyến Tỉnh lộ 11B đi qua địa bàn, với chiều dài hơn 400 mét. Những hàng cây tươi tắn góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội.

Hoạt động này cũng là bước cụ thể hóa Chỉ thị số 13156/UBND-CT ngày 19/9/2025 của UBND thành phố về việc phát động hai tuần cao điểm thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Sau phần trồng cây, các lực lượng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, thu gom rác thải trên địa bàn.

Song Minh
 Từ khóa:
phong tháiđường hoasạch đẹpphường xãphát độngxây dựng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa phong trào xây dựng “Cơ sở y tế không khói thuốc lá”

Việc xây dựng “cơ sở y tế không khói thuốc lá” là trách nhiệm của các cơ sở y tế trong thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, người nhà, nhân viên y tế, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành y tế.

Lan tỏa phong trào xây dựng “Cơ sở y tế không khói thuốc lá”
Xây dựng hệ sinh thái y tế số từ sổ sức khỏe điện tử

Sau hơn một năm triển khai trên ứng dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử (SKĐT) trở thành công cụ hữu ích giúp người dân theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe chủ động, đồng thời góp phần quan trọng vào lộ trình chuyển đổi số y tế. Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, song để phát huy tối đa giá trị, ngành y tế cần có định hướng dài hạn và đồng bộ.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số từ sổ sức khỏe điện tử

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top