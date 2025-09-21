Phong Thái phát động xây dựng tuyến đường hoa

Người dân trong phường ra quân tổng vệ sinh môi trường

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phong Thái nhấn mạnh: “Tuyến đường hoa không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Nhân dân. Một tuyến đường đầy hoa không chỉ tạo ra một không gian đẹp mà còn làm cho không khí trong lành hơn, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người dân”.

Sau lễ phát động, toàn thể đại biểu và nhân dân hai TDP nói trên đã trồng mới 240 cây hoa tường vy dọc theo tuyến Tỉnh lộ 11B đi qua địa bàn, với chiều dài hơn 400 mét. Những hàng cây tươi tắn góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội.

Hoạt động này cũng là bước cụ thể hóa Chỉ thị số 13156/UBND-CT ngày 19/9/2025 của UBND thành phố về việc phát động hai tuần cao điểm thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Sau phần trồng cây, các lực lượng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, thu gom rác thải trên địa bàn.