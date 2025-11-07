Tìm người thân bé trai bị bỏ rơi

Bé trai đang được tiếp nhận và chăm sóc ban đầu

khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8/12/2025, tại Niệm Phật đường Hiền Lương, phường Phong Thái, bà Hoàng Thị Ngọc Anh phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ nhựa màu xanh dương, bên trong có kèm một ít quần áo

.

Trước đó,

Cháu bé không rõ cha mẹ, người thân. Bà con tại Niệm Phật đường tạm thời tiếp nhận và chăm sóc ban đầu. Bé trai nặng 3,3kg, mới sinh khoảng 3 ngày. Trên đầu bé có hai xoáy tóc; sức khỏe bước đầu ghi nhận bình thường, tứ chi không phát hiện dị dạng, dị tật.

Hiện, phường Phong Thái đã niêm yết công khai thông tin về trẻ bị bỏ rơi tại trụ sở UBND phường và Nhà sinh hoạt cộng đồng các tổ dân phố (TDP) từ nay đến ngày 15/12/2025.

Trong thời gian này, nếu ai là bố, mẹ hoặc người thân của cháu bé, liên hệ UBND phường Phong Thái (TDP Bồ Điền, hoặc gọi số điện thoại 0981.168.779 thông qua chị Nguyễn Thị Minh Hải) để được hướng dẫn giải quyết.

Hết thời hạn niêm yết trên, nếu không có người thân đến nhận, phường Phong Thái đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho trẻ theo đúng quy định pháp luật.