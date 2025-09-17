Đối thoại tháo gỡ khó khăn đời sống dân sinh ở Sơn Tùng

Người dân TDP Sơn Tùng đề đạt ý kiến tại hội nghị sáng 18/9

Buổi đối thoại ghi nhận 13 lượt ý kiến, kiến nghị của người dân TDP Sơn Tùng liên quan đến nhiều lĩnh vực; trong đó tập trung vào những khó khăn trong hạ tầng giao thông như một số tuyến đường chưa được hoàn thiện, đường nội đồng xuống cấp, cầu dân sinh hư hỏng, tình trạng ngập úng tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều kiệt xóm chưa được bê tông hóa. Người dân cũng đề xuất sớm có phương án phát huy hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp bỏ hoang nhằm tránh lãng phí và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Một số vấn đề về môi trường, vệ sinh công cộng và an toàn giao thông cũng được quan tâm. Đó là việc chậm thu gom rác, xe đậu đỗ gây cản trở giao thông trước cơ quan phường, cây xanh che khuất tầm nhìn trên tuyến đường chính, tình trạng bẫy chim trái phép; tình trạng mái tôn Nhà văn hóa TDP xuống cấp, hệ thống camera an ninh còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Ngoài ra, một số phản ánh khác liên quan đến việc chậm hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi; tình trạng doanh nghiệp chiếm dụng đất gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; di tích lịch sử địa phương chưa được chăm sóc, bảo vệ đúng mức cũng được đưa ra tại buổi đối thoại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái Dương Phước Phú ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn, tâm huyết của người dân TDP Sơn Tùng trong việc tham gia góp ý xây dựng địa phương. Đồng thời cho rằng, việc tiếp xúc, đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.