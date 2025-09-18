Phường Phong Thái thông qua nghị quyết điều chỉnh ngân sách năm 2025

Biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh ngân sách năm 2025

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái Dương Phước Phú thông tin: Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh phường Phong Thái vừa hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết (NQ) 1675/NQ UBTVQH14. Bộ máy chính quyền từng bước được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trong giai đoạn mới.

Với cơ sở, nền tảng trên, HĐND phường đã thảo luận, biểu quyết thông qua NQ điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách năm 2025 sau điều chỉnh gần 216 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với dự toán ban đầu trước sáp nhập (hơn 53 tỷ đồng). Trong đó, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên hơn 196 tỷ đồng, bao gồm hơn 162,5 tỷ đồng bổ sung mục tiêu do điều chuyển nhiệm vụ từ thị xã về phường sau sắp xếp. Về chi ngân sách, tổng chi sau điều chỉnh gần 216 tỷ đồng, gồm: Chi đầu tư phát triển hơn 18,5 tỷ đồng, chi thường xuyên hơn 194,5 tỷ đồng và dự phòng ngân sách hơn 2,8 tỷ đồng…

Dịp này, Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái Dương Phước Phú đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND phường thông qua, đảm bảo đúng quy định và tiến độ. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Bí thư Đảng phường Phong Thái kêu gọi toàn thể cán bộ, người dân phát huy tinh thần yêu nước, tích cực thi đua lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển ở địa phương.