Sớm khắc phục hệ thống đường dân sinh ở Phong Thái

Xói lở đường bê tông ở tổ dân phố Hiền Sỹ

Một trong những điểm sạt lở nặng là tuyến đường chạy dọc nhánh sông Ô Hô, kết nối sông Bồ nằm ở khu vực tổ dân phố (TDP) Tứ Chánh. Do mưa lớn làm nước sông dâng cao, xói sâu vào nền đường, cuốn trôi khá nhiều phần đất dưới chân taluy âm. Hiện mặt đường bị sụt lún và hai bên tạo thành nhiều khe nứt dài dần 500m, bề rộng khe nứt có nơi rộng từ 0,3 - 0,5m, khiến tuyến đường bị thu hẹp dần.

Bà Trần Thị Nga, sống gần tuyến đường chia sẻ: Đây là tuyến đường chính ở TDP Tứ Chánh, hàng ngày có hàng trăm lượt người dân, học sinh qua lại nên nỗi lo mất an toàn giao thông ngày càng tăng cao. Mong phường sớm sửa chữa, gia cố kè, mặt đường để người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Đáng chú ý là tuyến đường Khe Thai, nối từ trung tâm khu vực xã Phong Sơn (cũ) với khu sản xuất lâm sinh của hàng trăm hộ dân bị bùn đất, đá tràn xuống sau mưa lớn. Lớp bê tông nhiều đoạn bị bong tróc hoàn toàn, nền đường bị khoét sâu tạo hàm ếch nguy hiểm. Người và các phương tiện qua lại rất khó khăn vì bùn đất tràn khắp nhão nhoẹt.

Anh Lê Văn Dũng, một hộ dân trồng keo ở thôn Hiền An 2, cho biết: “Xe không lên được tuyến này nên bà con khó vận chuyển phân bón, vật tư để trồng rừng vụ mới. Nhiều diện tích cây đến kỳ thu hoạch cũng khó cho xe vào khai thác, vận chuyển về bán cho các đại lý”.

Đường lên Khe Thai nhiều đoạn đất đá bị sạt lở tràn đường gây khó khăn cho phương tiện và hoạt động sản xuất, sinh hoạt

Theo lãnh đạo TDP Tứ Chánh, dù khu vực Phong Sơn được xem là vùng cao của phường Phong Thái nhưng nhiều khu vực ở đây hễ mưa xuống là ngập như rốn lũ, đường sá bị chia cắt và cô lập dài ngày. Vì lý do này, sau khi mưa lũ đi qua, phần lớn các tuyến bê tông liên thôn, xóm bị sạt lở, đứt gãy và đến thời điểm này vẫn chưa thống kê được.

Hiện nay, tuyến liên thôn từ TDP Hiền Sỹ đến TDP Tứ Chánh nhiều điểm bị đất đá sạt tràn đường bị chia cắt. Tuyến bê tông nối từ TL11B vào TDP Hiền Sĩ bị lở móng xói hàm ếch nguy cơ gãy đổ hệ thống mặt đường bê tông là không tránh khỏi nếu không khắc phục sớm. Lo nhất cho bà con qua lại vào thời điểm mưa gió, hoặc buổi tối bất cẩn sẽ rất dễ bị rơi xuống hố sâu.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh, người dân TDP Hiền Sĩ thông tin: “Đoạn đường này trước đây có sạt lở nhưng xóm chỉ đổ đất gia cố tạm. Những trận mưa lũ lớn vừa rồi nước đã khoét sâu hơn, nền đường bị rỗng không thể tự xử lý được. Xóm không có kinh phí nên chỉ cắm biển cảnh báo. Chúng tôi rất lo vì khu vực sạt lở nằm sát trạm điện hạ thế và tường rào trường mầm non”.

Anh Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, sau những đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương ở phường Phong Thái bị hư hỏng xuống cấp trầm trọng. Qua khảo sát thực tế, phường đã huy động nguồn lực địa phương để khơi thông, gia cố các rọ đá chắn sạt lở và sửa chữa các tuyến bê tông trọng điểm bị nứt gãy để đảm bảo giao thông bước đầu.

Hiện nay, nhiều khu vực, đường sá, kênh đê Phong Thái nằm trong diện nguy cơ cao, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và khu vực sản xuất tập trung đã được phường lập danh mục báo cáo ban, ngành cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục sửa chữa. Trước mắt, phường mong muốn các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ đầu tư xây kè bảo vệ dọc sông Ô Hô, nâng cấp đường qua TDP Tứ Chánh, xây dựng cầu mới ở xóm Vần, TDP Thượng An 2 và sửa chữa đường Khe Thai… nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân trong khu vực.