Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong ứng phó bão số 5

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ảnh: A.Phong

Chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Chủ động trong phương án, quyết liệt trong hành động

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật diễn biến của bão số 5 cũng như nghe các địa phương ảnh hưởng trực tiếp báo cáo tình hình ứng phó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Cơn bão số 5 được dự báo có cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh, sức gió rất lớn, lượng mưa cao. Vì vậy, các địa phương cần huy động tối đa các lực lượng tham gia trực, ứng phó trước, trong và sau bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích, rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm; đồng thời, tiếp tục tích cực thông tin, tuyên truyền đến toàn thể người dân về diễn biến của bão, mưa lũ nhằm chủ động ứng phó. Tùy vào tình hình thực tế của địa phương để chủ động quyết định tổ chức sơ tán người dân; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của Nhân dân; thực hiện thông suốt công tác thông tin liên lạc.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở; sẵn sàng triển khai phương án tiêu nước, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa.

Tổ chức cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở, ách tắc... Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các vị trí nguy hiểm, có phương án đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão thông báo cho người dân không ra đường từ 11h đến 18h hôm nay - khoảng thời gian bão đạt cường độ mạnh nhất. Các cơ quan truyền thông phải liên tục cập nhật, truyền tải hình ảnh, thông tin trực quan, giúp người dân nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm.

Sẵn sàng mọi kịch bản

Sau phiên họp trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương tập trung cho công tác ứng phó với cơn bão số 5, bám sát các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đập thuỷ lợi, thuỷ điện triển khai phương án ứng phó thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du các hồ chứa trên địa bàn; vận hành theo đúng quy trình đưa về mực nước đón lũ theo quy định.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố có phương án xây dựng trung tâm điều hành, kết nối hiệu quả với các địa phương, đảm bảo hệ thống đường truyền thông suốt. Ngành nông nghiệp chỉ đạo ngay sau bão đi qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa hè thu trước những đợt mưa bão tiếp theo. Tuyên truyền người dân không chủ quan, tránh thiệt hại về người và tài sản sau khi bão đi qua.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu – Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, lúc 7 giờ sáng 25/8, trên địa bàn thành phố tổng lượng mưa đo được tại các trạm đo phổ biến từ 10mm - 50mm.

Theo dự báo từ hôm nay 25/8 đến ngày 27/8, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to, đến rất to lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Gió đo được tại trạm đo ven biển: Trạm Thuận An gió mạnh nhất 5m/s, đạt cấp 3, gió giật cấp 5.

Chưa có các thiệt hại tại các địa phương ven biển. Đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân, tối 24/8, thành phố đã di dời 158 hộ/452 khẩu đến nơi an toàn.

Hầu hết mực nước tại các hồ chứa đang duy trì mức bằng so với trước đợt mưa, dung tích phòng lũ còn lại của các hồ rất lớn. Ảnh: N. Khánh

Tại các hồ chứa, hầu hết mực nước đang duy trì mức bằng so với trước đợt mưa, dung tích phòng lũ còn lại của các hồ rất lớn. Cụ thể, mực nước hiện tại hồ thủy điện Hương Điền (trên lưu vực sông Bồ) và Bình Điền (trên lưu vực sông Hương) có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa dưới 300mm.

Riêng hồ thủy lợi Tả Trạch (trên lưu vực sông Hương) có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa dưới 500mm. Đây là hồ chứa đặc biệt quan trọng, cấp Quốc gia có vai trò thiết yếu trong việc chống lũ lụt cho hệ thống sông Hương, giúp cắt giảm đáng kể mực nước lũ cho trung tâm thành phố và vùng hạ du. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 150-500mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu thông tin, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố hiện nay dung tích đạt khoảng 60-70%, UBND thành phố lập phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.