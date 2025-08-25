  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 25/08/2025 11:55

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong ứng phó bão số 5

HNN.VN - Sáng 25/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki) đặt tại Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Trung tâm Quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn và một số địa bàn trọng điểm...

Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5: Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhấtĐảm bảo an toàn sản xuất và tài sản, tính mạng của người dânCần chú ý gì để có chuyến du lịch bằng tàu thuyền an toàn trong mùa mưa bão?Lũ quét không chờ mùa

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ảnh: A.Phong

Chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Chủ động trong phương án, quyết liệt trong hành động

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật diễn biến của bão số 5 cũng như nghe các địa phương ảnh hưởng trực tiếp báo cáo tình hình ứng phó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Cơn bão số 5 được dự báo có cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh, sức gió rất lớn, lượng mưa cao. Vì vậy, các địa phương cần huy động tối đa các lực lượng tham gia trực, ứng phó trước, trong và sau bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích, rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm; đồng thời, tiếp tục tích cực thông tin, tuyên truyền đến toàn thể người dân về diễn biến của bão, mưa lũ nhằm chủ động ứng phó. Tùy vào tình hình thực tế của địa phương để chủ động quyết định tổ chức sơ tán người dân; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của Nhân dân; thực hiện thông suốt công tác thông tin liên lạc.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở; sẵn sàng triển khai phương án tiêu nước, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa.

Tổ chức cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở, ách tắc... Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các vị trí nguy hiểm, có phương án đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão thông báo cho người dân không ra đường từ 11h đến 18h hôm nay - khoảng thời gian bão đạt cường độ mạnh nhất. Các cơ quan truyền thông phải liên tục cập nhật, truyền tải hình ảnh, thông tin trực quan, giúp người dân nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm.

Sẵn sàng mọi kịch bản

Sau phiên họp trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương tập trung cho công tác ứng phó với cơn bão số 5, bám sát các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đập thuỷ lợi, thuỷ điện triển khai phương án ứng phó thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du các hồ chứa trên địa bàn; vận hành theo đúng quy trình đưa về mực nước đón lũ theo quy định.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố có phương án xây dựng trung tâm điều hành, kết nối hiệu quả với các địa phương, đảm bảo hệ thống đường truyền thông suốt. Ngành nông nghiệp chỉ đạo ngay sau bão đi qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa hè thu trước những đợt mưa bão tiếp theo. Tuyên truyền người dân không chủ quan, tránh thiệt hại về người và tài sản sau khi bão đi qua.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu – Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, lúc 7 giờ sáng 25/8, trên địa bàn thành phố tổng lượng mưa đo được tại các trạm đo phổ biến từ 10mm - 50mm.

Theo dự báo từ hôm nay 25/8 đến ngày 27/8, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to, đến rất to lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Gió đo được tại trạm đo ven biển: Trạm Thuận An gió mạnh nhất 5m/s, đạt cấp 3, gió giật cấp 5.

Chưa có các thiệt hại tại các địa phương ven biển. Đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân, tối 24/8, thành phố đã di dời 158 hộ/452 khẩu đến nơi an toàn. 

Hầu hết mực nước tại các hồ chứa đang duy trì mức bằng so với trước đợt mưa, dung tích phòng lũ còn lại của các hồ rất lớn.  Ảnh: N. Khánh

Tại các hồ chứa, hầu hết mực nước đang duy trì mức bằng so với trước đợt mưa, dung tích phòng lũ còn lại của các hồ rất lớn. Cụ thể, mực nước hiện tại hồ thủy điện Hương Điền (trên lưu vực sông Bồ) và Bình Điền (trên lưu vực sông Hương) có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa dưới 300mm.

Riêng hồ thủy lợi Tả Trạch (trên lưu vực sông Hương) có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa dưới 500mm. Đây là hồ chứa đặc biệt quan trọng, cấp Quốc gia có vai trò thiết yếu trong việc chống lũ lụt cho hệ thống sông Hương, giúp cắt giảm đáng kể mực nước lũ cho trung tâm thành phố và vùng hạ du. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 150-500mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu thông tin, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố hiện nay dung tích đạt khoảng 60-70%, UBND thành phố lập phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

Tin, ảnh: PHONG ANH – NGUYỄN KHÁNH
 Từ khóa:
rà soát ứng phó với bão số 5Trần Hồng HàHoàng Hải Minhbão số 5hồ thủy điện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5: Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất

Trước những diễn biến rất phức tạp của bão số 5, chiều tối 24/8 tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã đi kiểm tra và chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5 Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất
Miền Trung dốc toàn lực ứng phó bão số 5

Trước tình hình bão số 5 (Kajiki) với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu nhằm ứng phó khẩn cấp, hiệu quả.

Miền Trung dốc toàn lực ứng phó bão số 5
Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5

Ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (CHQS) đã chỉ đạo Trung đoàn 6 triển khai 100 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống cơ sở giúp dân phòng chống bão số 5 (Kajiki). Cùng với đó, chỉ đạo bộ đội địa phương tăng cường về cơ sở phối hợp với người dân phòng chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân.

Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5
Bão số 5 hướng về vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ với sức mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 đô Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580 km, cách Hà Tĩnh khoảng 560 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Bão số 5 hướng về vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ với sức mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top