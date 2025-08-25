Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5: Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo về công tác triển khai ứng phó với bão số 5. Đến nay, toàn bộ hơn 59 nghìn phương tiện tàu thuyền trên biển của các tỉnh Thanh Hoá - Huế đã neo đậu an toàn, không để người dân ở lại trên thuyền. Đồng thời các địa phương đã lên phương án, kịch bản cụ thể để di dời hơn 90 nghìn hộ dân ở những khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn; sẵn sàng vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm và các lực lượng ứng trực để ứng phó bão.

Trên toàn khu vực Bắc Trung Bộ đang có 24 hồ chứa thuỷ điện vận hành điều tiết xả lũ trước diễn biến mưa lớn. Một số địa phương cũng lo ngại về nguy cơ mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, gây chia cắt ở các khu vực vùng sâu vùng xa.

Điểm đặc biệt cần lưu ý: Bão số 5 gây tác động tổng hợp

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại cuộc họp (cập nhật lúc 15h), cơn bão số 5 là một trong những cơn bão rất nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Đây là một cơn bão có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, lại đi qua vùng biển có nhiệt độ mặt nước tới 30°C, đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam, nên khả năng bão tiếp tục mạnh lên là rất lớn.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Điểm đặc biệt cần lưu ý là bão số 5 gây tác động tổng hợp: trên biển có gió rất mạnh, sông lớn và nước dâng, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, cục bộ có nơi có thể trên 600-700mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Nói cách khác, cơn bão này không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả khu vực miền núi.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chỉ có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa - Ảnh VGP/Minh Khôi

Chính vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 – mức rất lớn. Người dân và chính quyền các địa phương cần khẩn trương, quyết liệt trong ứng phó, thực hiện sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không chủ quan.

Dự báo trong 12-24 giờ tới bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Khoảng trưa và chiều mai (25/8) bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa Bắc Quảng Bình (tâm bão ở khu vực Nghệ An Hà Tĩnh).

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, các bộ, ngành, địa phương xác định đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh. Hiện bão đã mạnh lên cấp 14. Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, cả 8 tỉnh, thành phố từ Ninh Bình cho đến Quảng Ngãi đã thực hiện việc cấm biển. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế đã tổ chức rà soát và triển khai phương án di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, dự kiến sơ tán tổng số trên 90.000 hộ với tổng số trên 325.000 người.

Cùng với đó, có khoảng gần 6.000 phương tiện tàu cá với trên 288.000 người. Đến nay cơ bản tàu thuyền đã vào bờ và sẽ vào toàn bộ trước 19h tối. Cùng với đó, diện tích nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Huế trên 65.000 hecta, với khoảng 11.000 lồng bè và 842 chòi canh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn đê điều, cử cán bộ trực tiếp đến các điểm xung yếu để hỗ trợ các địa phương. Các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo người dân gặt gần 1.000 ha lúa đã chín.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, tỉnh đã tổ chức họp với bí thư, chủ tịch 69 xã, phường để quán triệt các chỉ đạo ứng phó bão; cử 12 đoàn công tác kiểm tra trên các địa bàn xung yếu.

Hà Tĩnh có 3.984 tàu thuyền, phương tiện với 10.854 người lao động, tất cả đã được thông báo và đã đưa về nơi tránh trú bão, đảm bảo an toàn. Tỉnh dự kiến sơ tán gần 10.000 hộ dân với khoảng 16.970 người, cố gắng hoàn thành trước 9h sáng ngày 25/8.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết đã họp với 13 xã, phường; dự kiến phương án sơ tán 10.022 hộ và 38.639 người dân; 2.915/2918 tàu thuyền với 13.210/13.240 người lao động đã được neo đậu tại các điểm bãi an toàn, ba tàu còn lại đang trong vùng an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết gần 9.500 phương tiện của tỉnh và của các địa phương khác đã vào nơi neo đậu an toàn; tỉnh dự kiến sơ tán trên 67.000 hộ với 225.000 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết, tỉnh có 6.555 phương tiện đánh bắt ở trên biển, với trên 20.000 lao động, đến 17h toàn bộ đã cập bến an toàn. Tỉnh cũng sẵn sàng phương án di dời 40.000 hộ dân ven biển, 31.000 hộ ven sông, 6.205 hộ trong khu vực nguy cơ sạt lở. Đồng thời, huy động nhân lực tại chỗ với khoảng 50.000 người để thực hiện tốt "bốn tại chỗ".

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng đã cử lực lượng xuống giúp bà con neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, gia cố các lồng bè; hiện đã cùng các lực lượng bố trí khoảng 100.000 quân và hơn 1.000 phương tiện, kể cả máy bay để sẵn sàng ứng cứu, thực hiện các nhiệm vụ.

Chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không thiệt mạng, thiệt hại

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây ra thiệt hại rất lớn, làm 146 người chết, 20 người mất tích, thiệt hại về tài sản 5.000 tỷ đồng, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng tới tinh thần của người dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát của người dân các vùng thiên tai thời gian qua, nhất là những gia đình có người thiệt mạng do thiên tai thì mất mát không gì bù đắp được.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu các địa phương làm tốt việc ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai, tiếp tục khắc phục triệt để hậu quả cơn bão số 4 vừa qua, đặc biệt là về trường học, y tế, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, chuẩn bị thật tốt cho lễ khai giảng năm học mới.

Về cơn bão số 5, Thủ tướng nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông và có thể mạnh hơn nữa khi đổ bộ. Bão đi nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng lớn và rộng, gây nguy hiểm với tàu thuyền trên biển kể cả đã neo đậu. Đồng thời, mưa lớn có thể gây ra nhiều rủi ro, đặc biệt mưa lớn sẽ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng hoan nghênh các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong công tác ứng phó bão.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng; phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Thủ tướng nêu rõ, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, ngay từ khi mà bão chưa vào, gồm chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị thực phẩm, nước sạch, các phương tiện y tế…; chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại, không bị thiệt mạng, không bị mất tích khi có tình huống xảy ra.

Về các nhiệm vụ giải pháp, công việc tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ; chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, Bộ Quốc phòng phát huy vai trò thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng đã chỉ đạo lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4; các tỉnh cũng phải lập chỉ huy tiền phương, ứng trực 24/24h và chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, chủ động phối hợp tham khảo các thông tin dự báo quốc tế; phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của cơn bão số 5 và mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan tiếp tục rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão, ra khỏi vùng nguy hiểm, kết hợp cảnh báo và vận động người dân, đặc biệt khi bão di chuyển rất nhanh; huy động lực lượng hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, neo đậu an toàn, kể cả kéo tàu thuyền lên bờ, hạn chế chìm đắm. Thực tế cho thấy, nhiều tàu thuyền neo đậu rồi vẫn mất an toàn khi có bão lớn.

Chỉ đạo tập trung bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời nhân dân các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ đập; vận hành chủ động, đảm bảo an toàn các hồ đập, thủy điện, thủy lợi, góp phần giảm lũ cho hạ lưu, không để bị động, bất ngờ; triển khai các biện pháp bảo vệ, hạn chế thiệt hại với sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chủ động bố trí lực lượng, phương tiện nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; thành lập ngay bộ phận thường trực để chỉ huy, chỉ đạo kịp thời 24/24 giờ; sẵn sàng "bốn tại chỗ"; chuẩn bị đầy đủ lương khô, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết; sẵn sàng trực thăng để tới những nơi bị chia cắt;

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí phải tăng cường truyền thông, cập nhật thông tin diễn biến hàng giờ và tăng cường hướng dẫn cho nhân dân cách phòng, chống, ứng phó bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vì vậy phải thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không được lơ là, chủ quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, để người dân được hòa vào niềm vui chung dân tộc ngày đại lễ.

Tiếp đó, kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò, cùng với nhấn mạnh việc đảm bảo 4 tại chỗ trong ứng phó với bão, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Nghệ An phải có phương án neo đậu phù hợp, tránh tình trạng va đập, làm vỡ tàu, nếu đưa được lên bờ thì nên đưa lên bờ. Đồng thời, dứt khoát không để lại người dân ở khu neo đậu tàu thuyền, người dân cũng không được lơ là chủ quan khi chưa thấy diễn biến thời tiết; nếu không chấp hành việc di dời đến nơi an toàn thì chính quyền phải có biện pháp cưỡng chế. Với các tàu thuyền đang khai thác xa, chưa về kịp nơi neo đậu thì tỉnh phải có phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn.