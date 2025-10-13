Chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh chỉ đạo các đơn vị ứng phó với mưa lớn

Báo cáo tại buổi làm việc của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho thấy, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Trung bộ, nên tại TP. Huế đã có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa từ 08h00 ngày 15/10 đến 08h00 ngày 16/10 phổ biến 30-180mm, có nơi cao hơn như: Lưu vực Thủy điện Rào Trăng hơn 4.190 mm, vườn Quốc gia Bạch Mã 283mm.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo, từ ngày 19 đến ngày 25/10/2025, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ, kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ chiều tối ngày 19/10/2025, trên khu vực đất liền TP. Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày liên tục và có thể kéo dài đến những ngày cuối tháng 10/2025.

Trên vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động; đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa 16-25/10/2025 400-600 mm có nơi 800mm. Mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố ở mức thấp, dưới báo động I. Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện nay đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

Ngoài công tác chỉ đạo của các sở, ban, ngành liên quan, tất cả 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế đã có phương án ứng phó thiên tai; kiểm tra, rà soát với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là phương án, kịch bản ứng phó bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Mực nước tại các sông, suối ở Phú Lộc lên cao

Nhiều loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cũng đã được dự trữ đảm bảo công tác hậu cần, ứng phó mưa lũ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì quân số 2.917 cán bộ, chiến sĩ (trong đó, bộ đội thường trực: 1.797 đồng chí; dân quân cơ động: 1.120 đồng chí) cùng nhiều tàu, thuyền, phương tiện để sẵn sàng ứng phó. Công an thành phố duy trì 2.000 cán bộ, 50 ca nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy, 57 cưa máy, 141 máy nổ, 2.000 áo phao và các dụng cụ, thiết bị khác để đảm bảo công tác ứng phó với mưa lớn.

Qua làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế Hoàng Hải Minh lưu ý: Các đơn vị, ban, ngành, các địa phương chủ động các phương án ứng phó, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình lũ lụt do mưa lớn tại các vùng xung yếu, thấp trũng; sẵn sàng các phương án để di dời dân ở những nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất dọc các sông, suối, đồi núi.