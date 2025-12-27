Phát huy hiệu quả nhiều mô hình kinh tế

Một cơ sở sản xuất hàng gia công may mặc, tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn

Lựa chọn mô hình phù hợp

Chị Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chi hội trưởng phụ nữ, Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn Phường Tư (thuộc địa bàn xã Vinh Hà cũ) là một điển hình sử dụng vốn vay, nuôi trồng thủy sản hiệu quả.

Chuẩn bị cho hoạt động sản xuất, vợ chồng chị Ý học hỏi từ những người có kinh nghiệm, đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn, nắm chắc kỹ thuật ở tất cả các khâu như chuẩn bị ao nuôi, mùa vụ, ương dưỡng giống, thức ăn, áp dụng công nghệ mới…, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mạnh dạn vay vốn NHCSXH, vợ chồng chị Ý đầu tư mua hồ và thực hiện mô hình nuôi xen ghép.

Ban đầu gia đình chị mua 1 hồ, thả tôm, cua, cá dìa, cá nâu, đều là những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên các loại tôm, cua, cá phát triển tốt và lúc nào cũng bán chạy.

Trả hết khoản vay ban đầu, chị Ý được NHCSXH tiếp tục cho vay để đầu tư thêm. “Cứ trả hết là vay lại, cùng với số vốn tích lũy được trong quá trình sản xuất, vợ chồng tôi từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nhờ đó kinh tế gia đình ngày càng ổn định, khá giả hơn. Bây giờ gia đình tôi đã làm chủ 4 hồ nuôi, trong đó 1 hồ dùng để ươm giống, đảm bảo chủ động nguồn giống, nâng cao hiệu quả sản xuất”, chị Ý chia sẻ. Đồng thời chị cho biết, 100% thành viên thuộc tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phường Tư đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; trả lãi và vốn đúng thời hạn.

“Tùy theo điều kiện và khả năng, hội viên phụ nữ, thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn lựa chọn mô hình phù hợp như: nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gà, may gia công..., để giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế. Điển hình là hộ chị Nguyễn Thị Huệ, từ hộ khó khăn, được quan tâm, hỗ trợ vay vốn từ NHCSXH Phú Vang, bằng sự chịu thương chịu khó, khéo tính toán, nay đã gây dựng và phát triển cơ sở sản xuất hàng gia công may mặc, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục hội viên trên địa bàn”, chị Ý cho hay.

Tạo việc làm và thu nhập cho hàng trăm hội viên

Chị Trần Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Vang khẳng định: Cần cù, chịu khó, nghị lực, trách nhiệm, học hỏi để vươn lên, là đức tính của người phụ nữ nói chung và phụ nữ Phú Vang nói riêng. Những mô hình kinh tế được hội viên phụ nữ trên địa bàn xã áp dụng phù hợp và phát huy hiệu quả là minh chứng thực tế. Từ vốn vay phát triển SXKD, giải quyết việc làm, nhiều hội viên phụ nữ đã gây dựng, phát triển các cơ sở sản xuất hàng gia công may mặc (tập trung địa bàn xã Vinh Hà cũ), phát triển nuôi trồng thủy sản (tập trung địa bàn Vinh Hà và Phú Đa cũ), trang trại chăn nuôi gà, đầu tư máy móc vào sản xuất nông nghiệp, mở lò sản xuất bánh mỳ (tập trung địa bàn xã Phú Gia cũ).

“Hơn 160 hội viên địa bàn xã Phú Gia cũ sử dụng nguồn vốn để mở lò sản xuất bánh mỳ tại các tỉnh khác và tại nước ngoài (Lào), làm ăn rất hiệu quả, xây dựng nhà cửa chắc chắn, khang trang, đời sống được nâng cao về mọi mặt. Điển hình như hội viên Hồ Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Loan, Hoàng Thị Bé...”, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Vang, Trần Thị Thu cho biết.

Để gặp gỡ chủ nhân của những mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn xã Phú Vang, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn, vì các chị luôn bận rộn với công việc. Chị Lê Thị Xoa (thôn Thanh Lam Bồ), nữ nông dân làm chủ hơn 10ha ruộng với nhiều máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp, sát cánh cùng chồng, thời gian có mặt trên những trà ruộng mênh mông nhiều hơn ở nhà. Chị Nguyễn Thị Như Ý cùng chồng ban đêm ở lại trên các hồ nuôi, ban ngày như con thoi, đưa sản phẩm thu hoạch được đến chợ tiêu thụ...

Với tinh thần lao động và ý chí vươn lên, đồng thời với phát triển kinh tế gia đình, các chị còn tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hội viên, giúp nhau cùng tiến bộ. Theo chị Trần Thị Thu, hiện khoảng 40% trên tổng số gần 4 nghìn hội viên trên địa bàn toàn xã vay vốn NHCSXH Phú Vang, với tổng số tiền hơn 72 tỷ đồng. 100% người vay trả lãi đúng hạn, tỷ lệ thu hồi vốn rất tốt, chị em phát triển hiệu quả mô hình kinh tế mà mình lựa chọn và có tiết kiệm, tích lũy.