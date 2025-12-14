Vùng thấp trũng vươn lên

Những cánh đồng rau sạch ở xã Quảng Điền

Những hướng đi mới

Người dân Đan Điền và Quảng Điền luôn ý thức rõ về những trở ngại khi sinh sống ở vùng thấp trũng: Mưa lũ kéo dài làm gián đoạn sản xuất; đất đai bị ngập úng; nhiều mô hình truyền thống kém hiệu quả... Song, điều đó không làm họ chùn bước. Ngược lại, bằng việc mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, người dân nơi đây đã tìm được những hướng đi phù hợp, giúp cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt là nuôi cá lồng trên sông Bồ. Anh Phan Đình Sơn, người có nhiều năm kinh nghiệm nuôi cá lồng chia sẻ: “Nuôi cá lồng trên sông không chỉ cho thu nhập ổn định, mà còn tạo nhiều việc làm cho người dân. Khó khăn là điều khó tránh, nhưng nếu chịu khó, không bỏ cuộc thì nuôi cá lồng cũng như một số mô hình sản xuất khác cũng có thể đem lại nguồn thu nhập ổn định”.

Theo tính toán của các hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ, mỗi lồng cá cho doanh thu từ 60 - 70 triệu đồng/năm, lợi nhuận đạt 20 - 30 triệu đồng. Với những hộ nuôi từ 5 - 10 lồng, lợi nhuận mang lại có thể cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Ở những vùng đất trũng, trồng lúa kém hiệu quả, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang trồng sen hoặc xen canh cá - sen. Nhờ chuyển đổi hợp lý, nhiều gia đình có thu nhập từ 60 - 120 triệu đồng/năm. Không chỉ dừng lại ở nguyên liệu thô, một số hộ còn chế biến sâu như sấy hạt sen, làm trà sen… giúp tăng giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra.

Đan Điền và Quảng Điền là một trong những “vựa rau màu” của TP. Huế. Bà Nguyễn Thị Hoa, người trồng rau tại xã Quảng Điền cho hay: “Rau màu ở đây chủ yếu trồng theo mùa vụ, tận dụng các thửa ruộng cao nên người trồng tránh được thiệt hại trong những đợt mưa dài ngày, trừ những đợt lũ quá lớn. Vì vậy, nguồn rau luôn được duy trì để đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Một điểm nổi bật trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 2 địa phương này là phát triển các mô hình liên kết sản xuất. Với sự hỗ trợ của chính quyền, nhiều tổ hợp tác đã được hình thành như: Tổ hợp tác sản xuất sen, tổ hợp tác thủy sản, tổ hợp tác chăn nuôi…

Nhờ các mô hình liên kết sản xuất này nên hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi, học hỏi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là động lực giúp nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết: “Những năm gần đây, địa phương đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt, gắn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy lợi thế sẵn có. Các mô hình kinh tế đã cải thiện thu nhập cho người dân, tạo việc làm ổn định, phù hợp với điều kiện vùng thấp trũng”.

Kết quả từ sự đồng hành

Về thôn Thủy Lập, xã Đan Điền nhắc đến bà Phạm Thị Điệp ai cũng biết đó là tấm gương điển hình vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Được vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi, bà mạnh dạn đầu tư xây dựng bể nuôi ếch giống thương phẩm, duy trì đều đặn 50 - 60 vạn con cung ứng cho thị trường. Mô hình mang lại thu nhập ổn định, hiệu quả cao, giúp gia đình bà thoát nghèo và từng bước trở thành hộ khá giả trong thôn.

Cùng với sự nỗ lực của người dân, chính quyền địa phương và các phòng, ban chuyên môn đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ: Vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn, xây dựng CLB nông dân sản xuất giỏi… Tại xã Đan Điền, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%; có 5/37 thôn không còn hộ nghèo; xã Quảng Điền tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21%, tạo việc làm mới cho 2.800 lao động.

Những con số trên cho thấy sự chuyển biến tích cực, bền bỉ và đúng hướng của Đan Điền và Quảng Điền. Thành công từ các mô hình kinh tế ở 2 địa phương cũng khẳng định sự năng động, sáng tạo của người dân trong việc thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự đồng hành, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các địa phương cũng như sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong công tác giảm nghèo.