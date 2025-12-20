Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tạo sinh kế bền vững

Toàn cảnh hội nghị

Sáng 24/12, Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2021 - 2025) đầu tư phát triển kinh tế NNHC, NNTH, chuỗi giá trị Quế Lâm và kế hoạch năm 2026 tại khu vực miền Trung.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam và Tập đoàn Quế Lâm, đến cuối năm 2025 ở các địa phương đã có trên 500 hộ liên kết, HTX tham gia chuỗi giá trị. Trong đó, chăn nuôi hữu cơ có trên 330 hộ với tổng đàn gia súc, gia cầm trên 30.000 con, cung cấp hằng năm cho thị trường hàng chục nghìn tấn thịt hữu cơ, sạch, an toàn. Lĩnh vực trồng trọt có trên 200 hộ liên kết với tổng diện tích gần 2.000 ha lúa, cây ăn quả và rau má hữu cơ.

Một trong những điểm khác biệt trong chăn nuôi của các mô hình liên kết giữa người dân và Tập đoàn Quế Lâm là quy trình chăn nuôi hữu cơ an toàn sinh học không có mùi hôi, không dùng nước tắm, dội chuồng, tận dụng phế phụ phẩm, tạo phúc lợi cho động vật, không phát thải, bảo vệ môi trường. Đồng thời, kết hợp nhuần nhuyễn giữa 2 quy trình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt đã cho hiệu quả kinh tế cao, đem lại lợi nhuận từ 1,2- 1,5 triệu đồng/con. Sản xuất lúa hữu cơ Quế Lâm không dùng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, không đốt rơm rạ sau thu hoạch và công ty đã thu mua toàn bộ lúa của người dân với giá cao hơn thị trường 15%.

Nuôi lợn hữu cơ tại Phong Điền

Sau hơn 5 năm nghiên cứu xây dựng, phát triển kinh tế NNHC, NNTH, chuỗi giá trị Quế Lâm cho thấy, đây là mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao cho người dân, tạo sinh kế bền vững, không phát thải, bảo vệ cây trồng vật nuôi, môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Đến nay đã hình thành quỹ an toàn, phát triển kinh tế hữu cơ, tuần hoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có các tham luận về kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, sáng kiến 4F, quản lý chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm, tiêu thụ nông sản hữu cơ…

Năm 2026, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế NNHC, NNTH đang từng bước đi vào cuộc sống, nhất là Kết luận 219KT/TW của Bộ Chính trị ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của "6 nhà" trong chuỗi liên kết giá trị: Nhà nước, doanh nghiệp, nông dân, nhà khoa học, ngân hàng, nhà phân phối tiêu dùng. Trên cơ sở đó, kinh tế NNHC, NNTH, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm sẽ có những bước tiến mới, hình thành các làng kinh tế NNHC, NNTH góp phần phát triển kinh tế xanh, bền vững.