Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, hồi 13 giờ chiều 28/8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 13h chiều 29/8, ATNĐ ở vị trí 16,7 độ Vĩ Bắc -112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa; cường độ cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, từ ngày 29-31/8 trên đất liền TP. Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng biển gió cấp 4-5, sau mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Sóng biển cao 0,5-1,5m, sau tăng dần lên 2-3m, biển động; vùng gần tâm ATNĐ sóng biển cao 3-4m, biển động mạnh. Đề nghị tàu thuyền hoạt động trên biển lưu ý chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương và UBND các xã, phường chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình ATNĐ/bão, mưa lớn kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó thiên tai; tiếp tục đôn đốc các Hợp tác xã nông nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình sinh trưởng, nếu đảm bảo điều kiện thu hoạch khẩn trương tổ chức thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa Hè Thu với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” trước ngày 2/9, chủ động có phương án bố trí lực lượng hỗ trợ Nhân dân thu hoạch đối với diện tích lúa gieo sạ muộn...