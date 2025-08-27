Thời tiết ngày 28/8: Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh ở Biển Đông

Sáng 28/8, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều nơi, từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng. Một số trạm ghi nhận lượng mưa cao trên 90mm, điển hình như: Trạm Khe Nà 1 (Nghệ An) 114,4mm; trạm Việt Trung (Quảng Trị) 96,4mm; trạm Diên Bình (Quảng Ngãi) 94,6mm.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng cực đoan này có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trên biển, hồi 1 giờ ngày 28/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39 - 49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 - 15km/giờ.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Hiện tại, gió Tây Nam hoạt động mạnh tại nhiều nơi: Trạm Huyền Trân ghi nhận gió cấp 6, giật cấp 9; trạm Trường Sa có gió giật cấp 7. Trong ngày và đêm 28/8, vùng biển từ Bình Thuận đến TP Hồ Chí Minh, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3,5m, biển động. Ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông ở mức 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động tránh trú để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.