Chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Công văn được gửi tới các cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm chủ động các phương án ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống.

UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các hợp tác xã nông nghiệp theo dõi tình hình, nếu đảm bảo điều kiện thu hoạch khẩn trương tổ chức thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa Hè Thu với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” trước ngày 2/9/; chủ động có phương án bố trí lực lượng hỗ trợ Nhân dân thu hoạch đối với diện tích lúa gieo sạ muộn.

Chủ động các phương án chống úng cục bộ, bảo vệ diện tích vụ Hè Thu tại các vùng trũng, thấp; thực hiện nghiêm túc vận hành hồ chứa nước theo quy trình đã được phê duyệt; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.