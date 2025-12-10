Hai học sinh của TP. Huế được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Bùi Hoàng Đại Dương. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế

Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Hội thi KHKT quốc tế năm 2025.

Trong năm 2025, Việt Nam đã có 7 đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực. Các đoàn học sinh đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải, gồm: 13 Huy chương Vàng (HCV), 16 Huy chương Bạc (HCB), 8 Huy chương Đồng (HCĐ); tăng 1 HCV, 1 HCB so với năm 2024.

Thành công tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025 khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc trong giáo dục mũi nhọn nói riêng và giáo dục phổ thông nói chung.

Góp sức vào thành tích này, TP. Huế có em Bùi Hoàng Đại Dương, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đoạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế; Trần Lê Thiện Nhân, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, 19 học sinh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì và Hạng Ba. Trong đó, Bùi Hoàng Đại Dương và Trần Lê Thiện Nhân được trao Huân chương Lao động Hạng Ba.

Chiều cùng ngày, Bộ GD&ĐT tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc tế năm 2025.

Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chúc mừng các học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic và nghiên cứu KHKT quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh, thành công của đoàn Việt Nam tại các kỳ thi năm 2025 là niềm tự hào chung, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của giáo dục Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác tập huấn, giảng dạy, bồi dưỡng và dẫn đoàn học sinh tham dự các kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế năm 2025. Trong đó, Sở GD&ĐT TP. Huế và Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Bộ GD&ĐT cũng trao Bằng khen cho các giáo viên Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế có thành tích xuất sắc trong công tác tập huấn, giảng dạy, bồi dưỡng và dẫn đoàn học sinh dự thi đoạt giải, gồm các thầy, cô giáo: Giáp Đặng Nam Trân, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Quỳnh Oanh.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho em Trần Trung Hiếu, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế (năm học 2024-2025), vì thành tích đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á năm 2025.