Thời tiết ngày 18/4: Miền bắc có mưa rào ở nhiều nơi, miền nam ngày nắng

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực duyên hải nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-184-mien-bac-co-mua-rao-o-nhieu-noi-mien-nam-ngay-nang-post956542.html?gidzl=aSOB1yYzLroJsm87oALINPtP0WJVg5HOXTG7Lz-f1WZMqLfKZAvV3zE5MLI8hWiDXjGELZTiI6HipBrQNW