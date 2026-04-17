Thời tiết ngày 18/4: Miền bắc có mưa rào ở nhiều nơi, miền nam ngày nắng

Dự báo ngày 18/4, miền bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Miền nam trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực duyên hải nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Theo nhandan.vn
Thời tiết ngày 17/4: Cả nước có mưa rào giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng

Dự báo, ngày 17/4, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía nam, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông; đặc biệt, vùng núi phía bắc cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất.

Hỗ trợ 4 tỷ đồng giúp đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ

Hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra, Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

