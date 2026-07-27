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ClockThứ Hai, 17/08/2026 16:52

Từ ngày 19/8, kết thúc đợt nắng nóng, cảnh báo dông, lốc sét

HNN.VN - Chiều 17/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố cần chủ động các phương án ứng phó với dông và lốc sét.

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Các địa phương ven biển hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh gió mạnh.  

Theo đó, từ chiều tối 19/8, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ giảm, kết thúc đợt nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Tổng lượng mưa phổ biến là 30 - 50mm, có nơi trên 70mm.

Trước diễn biến thời tiết trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật tình hình dông, lốc, gió mạnh trên biển qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Hue-S và các kênh thông tin phòng, chống thiên tai để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

UBND các xã, phường đôn đốc các hợp tác xã nông nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình sinh trưởng của lúa hè thu. Đối với diện tích đủ điều kiện thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, chủ động các biện pháp bảo vệ sản xuất.

Đối với hoạt động khai thác thủy sản, cơ quan chức năng và các địa phương ven biển, đầm phá cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển, tăng cường thông tin, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh và điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Đơn vị quản lý khai thác thủy lợi phối hợp các địa phương chủ động phương án chống úng cục bộ, bảo vệ diện tích lúa hè thu tại các vùng trũng, thấp. Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Tin, ảnh: TÂM ANH
 Từ khóa:
Đề phòngdônglốcban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế.
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