Thời tiết ngày 27/7: Bắc Bộ nhiều nơi có mưa rào và dông, Hà Nội ngày nắng

Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa và dông. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, vài nơi có mây, có mưa rào và dông; chiều tối và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, trạm Phú Quý có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Huyền Trân có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng, vài nơi có mây, có mưa rào và dông; chiều tối và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi, trung du đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 34-36 độ C; phía nam 31-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Nam). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-277-bac-bo-nhieu-noi-co-mua-rao-va-dong-ha-noi-ngay-nang-post978090.html