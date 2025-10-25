Khẩn cấp sơ tán dân, đề phòng nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn

Lãnh đạo phường Thanh Thủy đến thăm hỏi, vận động các hộ dân sơ tán

Lực lượng chức năng phường Phú Bài đã huy động toàn bộ nhân lực, sơ tán gần 30 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tập trung chủ yếu ở thôn Hộ, Buồng Tằm và Thanh Vân. Đây là những địa bàn nằm dọc sông Tả Trạch - khu vực nhiều lần ghi nhận tình trạng sạt lở đất trong những năm gần đây, đặc biệt vào thời điểm mưa lớn kéo dài.

Tại điểm sơ tán nhà văn hóa thôn Thanh Vân, hàng chục hộ dân đã ổn định nơi ở tạm thời. Dù còn nhiều lo lắng, song bà con đều bày tỏ sự an tâm khi được chính quyền quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết: “Lượng mưa trong những ngày qua khiến đất đá trên các triền đồi ngấm nước, nguy cơ sạt lở rất cao. Chúng tôi khẩn trương vận động, tổ chức sơ tán toàn bộ các hộ dân có nguy cơ đến nơi an toàn trong chiều tối 26/10. Mục tiêu là không để bất kỳ thiệt hại nào về người”.

Cùng với Phú Bài, các phường lân cận như Hương Thủy và Thanh Thủy khẩn trương rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán hàng trăm hộ dân ở vùng thấp trũng, có nguy cơ sạt lở bờ sông, sẵn sàng di dời trước khi mực nước sông dâng cao. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các phường chủ động liên hệ, bố trí nơi trú ẩn tạm thời cho người dân. Nhiều hộ dân được vận động di chuyển sang nhà kiên cố của người thân, hoặc nhà văn hóa thôn, trường học, trụ sở hành chính.

Tại mỗi thôn, tổ phòng chống bão lụt đã được kích hoạt với lực lượng từ 10 - 20 người, chủ yếu là đoàn viên thanh niên, nông dân và dân quân tự vệ. Các tổ này có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân giằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ công tác vận chuyển và bảo vệ tài sản.

Rào chắn cảnh báo tại các điểm ngập sâu

“Chúng tôi đến từng nhà vận động bà con di dời. Một số người còn tiếc của, muốn ở lại trông nhà, nhưng khi được phân tích rõ mức độ nguy hiểm, hầu hết đều đồng ý sơ tán. An toàn tính mạng là trên hết”, ông Hải chia sẻ.

Các phường đã chỉ đạo lực lượng quân sự địa phương thường trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Mỗi tổ phòng chống lụt bão tại các thôn đều được trang bị đầy đủ áo phao, đèn pin, xuồng máy và các thiết bị cứu hộ cần thiết. Ngoài ra, lực lượng công an các phường được giao nhiệm vụ phối hợp với tổ an ninh cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh công tác di dời dân, các phường Phú Bài, Thanh Thủy, Hương Thủy đã liên hệ và ký kết hợp đồng với các cơ sở kinh doanh địa phương để dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, gạo, dầu ăn, thuốc men... Các điểm sơ tán tạm thời đều được bố trí nơi nghỉ ngơi, đảm bảo nguồn điện và nước sạch. Lực lượng y tế các phường cũng được huy động túc trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh về sức khỏe, đặc biệt người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.