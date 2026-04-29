Triển khai điều tra hiện trạng rừng toàn thành phố

Theo Quyết định 691/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của UBND TP. Huế về việc công bố hiện trạng rừng, thành phố hiện có khoảng 338 nghìn ha rừng và đất quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,15%. Đây là nguồn tài nguyên quý giá, giữ vai trò hết sức quan trọng trong phát triển bền vững của địa phương.

Tuy nhiên, những năm gần đây, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp có nhiều biến động, do đó, yêu cầu cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng, xác định trữ lượng rừng và trữ lượng các-bon rừng ngày càng cấp thiết nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững và thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Mục tiêu cốt lõi của nhiệm vụ lần này là cập nhật chính xác hiện trạng tài nguyên rừng, trữ lượng rừng và đặc biệt là trữ lượng các-bon rừng trên phạm vi toàn thành phố. Phạm vi của đợt điều tra bao gồm toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho lâm nghiệp, dựa theo hiện trạng công bố của các năm 2025 và 2026.

Để đảm bảo tính khoa học, đơn vị tư vấn sẽ triển khai hệ thống ô tiêu chuẩn, xây dựng mẫu khóa ảnh thực địa nhằm đưa ra các số liệu và bản đồ có độ chính xác cao nhất. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả cho công tác quy hoạch lâm nghiệp và thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thời gian tới.

Theo ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là nhiệm vụ quy mô, yêu cầu chuyên môn kỹ thuật cao và phạm vi triển khai rộng. Để nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ và hoàn thành đúng tiến độ, Sở đề nghị UBND các phường, xã có rừng và các chủ rừng cử cán bộ làm đầu mối phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ đơn vị tư vấn tiếp cận hiện trường, thu thập số liệu và cung cấp đầy đủ bản đồ ranh giới quản lý. Đồng thời, yêu cầu các Hạt kiểm lâm khu vực tăng cường hướng dẫn chuyên môn, chủ động tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa bàn.